RS Components: lo shop online di riferimento per l’elettronica

Radiospares fu il nome con cui venne fondata l’attività RS Components nel 1937. Con sede a Londra, l’azienda aveva come obiettivo quello di distribuire ricambi ai tecnici che riparavano apparecchi radiofonici.

Nel corso degli anni l’azienda ha preso il nome di RS Components e fa parte del gruppo multinazionale Electrocomponents. RS è presente in tutto il mondo con 25 sedi operative e oltre 160 distributori. I clienti possono sempre contare sullo stesso impareggiabile servizio, ovunque si trovino.

Il fiore all’occhiello di RS è proprio l’alto livello di servizio offerto ai clienti. Già dalla sua fondazione, RS aveva come obiettivo quello di distribuire parti di ricambio per qualsiasi necessità consegnati in 24 ore. In oltre 60 anni di esperienza, questo principio è rimasto inalterato.

RS Components offre impiego a circa 5.000 persone e ha in Italia un’organizzazione costituita da 175 dipendenti. Ognuno di essi, prima di diventare operativo, usufruisce di specifici corsi di addestramento, al fine di acquisire le conoscenze e la sensibilità necessaria per gestire il rapporto con i clienti.

Servizi offerti da RS Components online

RS Components online offre una vasta gamma di prodotti disponibili nel suo catalogo. Oltre 600.000 prodotti di elettronica, automazione, strumentazione, manutenzione e accessoristica. I prezzi sono inoltre molto competitivi, il che fa di RS Components leader del settore.

E’ possibile cercare qualunque tipo di articolo grazie al motore di ricerca. Si possono acquistare articoli in piccole o grandi quantità, a seconda delle esigenze e la consegna viene effettuata in 24 o 48 ore massimo. Ci sono circa 2.500 marchi a cui fare riferimento e 50.000 ordini al giorno a livello mondiale.

Per accedere a funzionalità aggiuntive basta iscriversi gratuitamente al portale. E’ possibile gestire lo storico degli ordini e verificare lo stato delle spedizioni. Si può controllare lo status dei back orders e organizzare i resi. Creare, confermare e gestire le offerte non è mai stato così semplice. Inoltre con RS si possono salvare gli ordini ricorrenti e chiedere una copia della fattura.

Nel 2003, RS ha ricevuto la “Strategia di e-business dell’anno” dai National Business Awards britannici. Nel 2011, la società è stata nominata “Distributore dell’anno” e “Azienda dell’anno” ai premi Elektra European Electronics Industry 2011.

RS Components: il supporto ai propri clienti

RS Components online mette a disposizione dei tool gratuiti di eSolutions. Questi tool aiutano i clienti a controllare il proprio budget e a risparmiare tempo e denaro.

C’è RS PurchasingManager, strumento gratuito web-based, quindi senza bisogno di nessuna installazione. Questo tool permette di gestire l’intero processo di acquisto riducendo i costi di gestione.

Se l’azienda di un dato cliente ha un proprio sistema di eProcurement, quello di RS Components può integrarsi perfettamente ad esso, dando l’immediato accesso all’offerta completa di oltre 600.000 prodotti.

RS Components dà la possibilità ai propri clienti di incontrare progettisti che hanno le loro stesse passioni.

DesignSpark, ad esempio, è una community online per progettisti che offre una grande quantità di informazioni e risorse, recensioni dagli utenti e nuovi strumenti gratuiti per velocizzare i processi di progettazione. DS PCB è il software professionale gratuito per la progettazione elettronica.

DS Mechanical, invece, è un pacchetto completo per la progettazione 3D che dispone di tecniche di modellazione geometrica intuitive per aiutare a realizzare progetti in maniera semplice e veloce. Infine, DesignSpark Electrical, per risparmiare tempo e denaro con il CAD elettrico gratuito.