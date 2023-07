Sacchi al Milan: “Prendete gli italiani”

In un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, Arrigo Sacchi ha dato un consiglio al Milan: comprare gli italiani nel corso della finestra estiva di mercato.

Sacchi: cosa ha dichiarato?

Dopo l’addio di Maldini e Massara, con l’arrivo di Cardinale il mercato del Milan sta cambiando. Alla dirigenza rossonera interessano profili per lo più internazionale. Tra questi rientrano Pulisic e Musah, attaccante centrocampista della nazionale statunitense. Una scelta, quella della nuova dirigenza, che ha spinto Arrigo Sacchi a dire la sua. L’ex allenatore del Milan pone l’attenzione su un tema rilevante: quello della italianità.

- Advertisement -

Ai fini della compilazione delle liste per le competizioni europee, infatti, sarà molto importante questo aspetto. E di fatti il Milan ci sta mettendo una toppa con l’arrivo dall’Atalanta di Sportiello e col rinnovo di Mirante, ma non basta.

Più italiani al Milan

Sacchi si è detto scettico per quanto riguarda le scelte di mercato del Milan. L’ex allenatore non vede di buon occhio gli acquisti soprattutto internazionali. C’è bisogno di più profili italiani. Secondo l’ex allenatore gli stranieri fanno più fatica ad ambientarsi in Italia. Hanno bisogno di tempo, che spesso risulta determinante in termini di risultati. Sulla cessione di Tonali dà ragione a società e giocatore: impossibile rifiutare certe offerte.