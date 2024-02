Sanremo: Fiorello e Amadeus si scusano per il numero di Travolta

Durante lo show Viva Rai2! Viva Sanremo! Amadeus e Fiorello hanno ammesso ironicamente che ballare il Ballo del qua qua con Travolta non sia stata la migliore delle idee: “una delle gag più terrificanti della storia della tv!”. Hanno chiosato i due showman di punta della RAI.

In particolare Fiorello ha rincarato la dose: “oggi secondo allarme bomba al Festival: sarebbe stata cosa buona e utile se ci fosse stato prima del ballo del qua qua”. “Amadeus fa codice 01 e io mi prendo gli insulti. Io mentre la facevo già avevo previsto tutto. Travolta non vorrà tornare più in Italia”, ha ironizzato ancora lo showman.

Fa discutere anche la presunta pubblicità occulta legata alla presenza di Travolta che, durante il numero, avrebbe indossato scarpe di un noto brand. A spiegare l’accaduto è stata la vicedirettrice Prime Time Rai Federica Lentini:

“Travolta è arrivato in camerino all’ultimo momento ed è entrato sul palco. Nessuno ha notato le scarpe, la cui marca peraltro non è a noi familiare. È stato commesso l’errore di non oscurare le scarpe, ma l’inquadramento sui piedi è avvenuto perché ballando quella è l’inquadratura. Non c’era nessuna volontà di fare quell’inquadratura particolare“.