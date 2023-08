Scossa di terremoto nella notte tra Modena e Reggio Emilia

L’Italia continua a tremare, in questi giorni sono state diverse le scosse di terremoto che hanno interessato la penisola e che iniziano a spaventare numerosi abitanti che temono per le loro abitazioni. Questa volta una scossa di terremoto magnitudo 3.1 ha colpito le province tra Modena e Reggio Emilia. Era circa l’una e mezza di notte quando la lieve scossa ha colpito il territorio e ha svegliato molti abitanti della sona.

L’Istituto Nazionale di geofisica e vulcanologia afferma che il sisma ha avuto un epicentro con una profondità di 15km, con epicentro a circa 6 km dal comune modenese Frassinoro e a 13 km da Villa Minuzzo. Le coordinate geografiche specifiche sono: (lat, lon) 44.2570, 10.5180 ad una profondità di 15 km.

Per fortuna al momento non sono stati segnalati danni a persone o cose.

Ricordiamo che non molti giorni fa, una scossa di terremoto aveva interessato la zona di Macerata. L’intensità dell’evento è stata di 6.4 della scala magnitudo, con un epicentro di 25 km di profondità. Episodio che aveva seguito anche quello di Ascoli Piceno, dove l’intensità di magnitudo si era assestata sul valore 3. Anche in questi casi, fortunatamente, non erano stati rilevati danni a cose o persone.