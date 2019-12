Sempre più italiani acquistano online farmaci da banco e prodotti beauty

Al giorno d’oggi gli e-commerce sono una realtà a cui siamo sempre più abituati. Recentemente, nel mondo delle vendite online, sono entrate anche le farmacie e la risposta degli italiani è stata ottima: il digital retail farmaceutico sta diventando un fenomeno sempre più interessante da seguire tanto che sta attirando su di sé gli interessi di un numero sempre maggiore di investitori di rilievo. Tra le tante realtà farmaceutiche digitali, attualmente è in costante crescita la farmacia online Loreto Gallo, capace di registrare fino ad oltre un milione di visitatori mensili e un fatturato annuo di oltre venti milioni di euro.

Prodotti da banco e beauty le categorie più premiate

Il diffondersi del digital retail farmaceutico, per ora, ha nel settore beauty la percentuale di prodotti più diffusi. I dati infatti parlano chiaro: mentre nelle farmacie fisiche i ricavi derivati dalla vendita di integratori e dermocosmesi rappresentano in media circa il 20% del totale, nelle e-pharmacy questo dato sale al 33% solo per quanto riguarda i secondi, un aumento decisamente molto importante. Gli stessi farmacisti sono consapevoli di questo trend: molti dichiarano che un 30% dei loro ricavi derivi da prodotti di cosmetica, un altro 30% dagli integratori e un 20% dai farmaci da banco. Questi dati sono senz’altro indicativi anche per capire come molto probabilmente si svilupperà il mercato nei prossimi anni: anche se la vendita di farmaci in negozi fisici non è in calo, ma in stallo con, anche, una leggera decrescita, è il settore dei cosmetici ad essere il più redditizio, e il web sembra quindi essere la naturale casa del futuro per questa industria.

Perché acquistare presso una e-pharmacy

Un primo fattore è il classico motivo per cui molte persone amano fare acquisti online: si risparmia tempo e non è necessario uscire di casa. Inoltre, diverse e-pharmacy, come tutti gli e-commerce, offrono prezzi decisamente più vantaggiosi rispetto a quelli degli esercizi fisici e una varietà di prodotti molto più ampia: emblematico, a tal proposito, il catalogo della Farmacia Loreto Gallo, in cui sono disponibili all’acquisto oltre 170.000 prodotti. Gli e-commerce farmaceutici di comprovata professionalità e serietà, quindi, riescono a soddisfare qualsiasi necessità degli utenti.

La Farmacia Loreto Gallo offre anche tre tipi di abbonamento, ognuno dei quali dà al cliente diversi vantaggi:

· Loreto vip lounge: crea una vera e propria community, con ogni cliente che diventa di fatto un ambassador della farmacia Loreto Gallo;

· Abbonamento premium: attivabile al costo di 4,99€ al mese, dà diritto a sconti su un gran numero di prodotti e alle spedizioni gratuite per ordini a partire dai 60€ di spesa;

· Privilege Card: l’attivazione è automatica e consente al cliente di raccogliere punti per ogni ordine fatto dal proprio account; è possibile poi trasformare quanto accumulato in buoni sconto fino al valore di 200€.

Gruppo Farmacie Italiane per gli e-commerce farmaceutici

Come anticipato, il mercato farmaceutico digitale sta acquisendo un’importanza sempre maggiore in Italia: motivo per cui, si è costituito Gruppo Farmacie Italiane, di cui fa parte anche Farmacia Loreto Gallo. Si tratta di una realtà nata per aiutare lo sviluppo di questo business, e, a detta di Umberto Gallo, consulente per lo Sviluppo Digitale del Gruppo, “è una iniziativa industriale finalizzata alla creazione di una piattaforma di aggregazione di farmacie di forte impronta nazionale con l’obiettivo di guidare la transizione del mercato e di supportare i sistemi sanitari regionali“. Una mission molto importante, dunque, con uno sguardo rivolto costantemente al futuro.