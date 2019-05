Serie A 2018/2019, Domenica di calcio con la 35esima giornata

Dopo un weekend di calcio, la 35esima giornata di Serie A 2018/2019 si conclude con le partite della Domenica. Oramai molte squadre sono già salve, altre occupano una posizione in classifica tranquilla. Però tra quarto e ottavo posto (rispettivamente occupati da Atalanta e Lazio) i punti di distacco sono pochissimi e questi ultimi match potrebbero ribaltare il tutto.

Serie A 2018/2019: l’anticipo della Domenica

Il match d’apertura è quello tra Empoli-Fiorentina, allo Stadio Carlo Castellani. Il Derby toscano, alle ore 12:30, anticiperà le partite del pomeriggio. Per i padroni di casa vincere è fondamentale, visto il pareggio dell’Udinese e la retrocessione sempre più imminente. La Fiorentina invece occupa una posizione di metà classifica ed è fuori sia dal pericolo retrocessione che dalla zona Europa. Nonostante la sfida tra le due compagini si presenti difficile, i padroni di casa, guidati da Ciccio Caputo, proveranno a fare il possibile per accorciare sull’Udinese. Vincendo infatti andrebbero a -3 e potrebbero ancora combattere per la salvezza. Sarà un lunch match pieno di emozioni.

Serie A 2018/2019: le partite del pomeriggio

Le partite che verranno disputate nel pomeriggio sono appena 3. Tra queste, sfida importantissima che vede Lazio-Atalanta. Rispettivamente l’ottava, con 55 punti, e la quarta con 59 punti. Allo Stadio Olimpico di Roma alle ore 15:00 si prevede una gara complicata e fondamentale per le sorti di un’intera stagione. I due club, allenati da Simone Inzaghi e Gian Piero Gasperini, si contendono un posto in zona Europa. Sono soltanto 4 i punti di distacco e tra le due compagini ci sono altre 3 squadre in agguato. Un match che potrebbe condannare una delle due, in caso di vittoria e sconfitta, o addirittura entrambe in caso di pareggio. Scontro che anticiperà, in un certo senso, la finale di Coppa Italia.

Allo Stadio Ennio Tardini di Parma si sfidano invece Parma-Sampdoria. Gli emiliani, al quindicesimo posto, sono a +8 dal terzultimo posto e quasi matematicamente salvi. Il club ligure nelle ultime partite ha lasciato a desiderare anche se occupa la nona posizione ed è quindi fuori da ogni eventuale pericolo. L’ultima partita del pomeriggio vede Sassuolo-Frosinone. I padroni di casa sono salvi con 41 punti. Occupano l’undicesimo posto e sono salvi da ogni pericolo. Gli ospiti, anche se non matematicamente, sono sulla via della retrocessione. Il penultimo posto e i 23 punti hanno già il sapore di Serie B. Allo Stadio Mapei Stadium ci si aspetta una gara delicata tra club con umore differente.

Serie A 2018/2019: i due posticipi a chiudere la Domenica

A concludere la Domenica di Serie A 2018/2019, ci sono Genoa-Roma alle ore 18:00 e Napoli-Cagliari alle ore 20:30. Allo Stadio Luigi Ferraris di Genova, i padroni di casa cercheranno di strappare almeno un punto, vista la situazione in classifica ancora in bilico. I giallorossi però hanno fame di vittorie per conquistare un posto in Champions League. Friulani al sedicesimo posto con appena 35 punti, a +6 dalla zona retrocessione. Capitolini invece al quinto posto con 58 punti e -1 dalla quarta posizione. Per entrambe vincere è fondamentale, anche se per ragioni diverse.

Allo Stadio San Paolo di Napoli, gli azzurri ospiteranno i sardi. I padroni di casa sono ancora secondi in classifica e non hanno più nulla da dare al campionato. Gli ospiti sono dodicesimi con 40 punti e si sono così assicurati un’altra stagione nel campionato maggiore. Gara che ha dunque poco da dire per la classifica, ma che vedrà comunque esibirsi due compagini che vogliono far bene per concludere al meglio.

Serie A 2018/2019: ultima partita del Lunedì

La 35esima giornata di Serie A si concluderà con il match tra Bologna-Milan. Situazioni completamente opposte, gli emiliani vengono da 2 vittorie che hanno permesso una posizione già più tranquilla. Gli emiliani sono infatti quattordicesimi a 37 punti. I rossoneri da un periodo delicato con prestazioni altalenanti. Infatti gli uomini di Rino Gattuso (che quasi sicuramente lascerà il club a fine stagione) si giocano un’intera stagione. Dopo una pessima Europa League, l’eliminazione in semifinale di Coppa Italia, il Milan deve centrare il quarto posto che porterebbe alla Champions League. In questo momento però i rossoneri, con 56 punti, sarebbero addirittura settimi e fuori anche dall’Europa League. Mentre gli emiliani sono quasi salvi, il club lombardo non può assolutamente fallire. Allo Stadio Dall’Ara di Bologna si assisterà ad una sfida con obiettivi diversi ma con lo stesso fine, vincere per salvare un intero campionato. La partita si giocherà Lunedì 6 Maggio 2019 alle ore 21:00.

Serie A 2018/2019: gli anticipi già disputati

Questa giornata di Serie A si è aperta molto presto, con l’anticipo del Venerdì. Il match che ha aperto la 35esima giornata è stato il Derby della Mole. Tra Juventus-Torino c’è stata molta cattiveria agonistica, dovuta ormai ad una partita molto sentita. La gara, all’Allianz Stadium di Torino, si è conclusa 1-1. Prima il gol di Lukic, la sua prima rete nel campionato italiano, poi a pareggiare il solito Cristiano Ronaldo. Pareggio amaro per il Toro che rimane comunque lì per giocarsi l’Europa.

Allo Stadio Bentegodi di Verona Chievo-Spal, delle ore 18:00, è finita 0-4. Ad aprire le marcature Felipe. Nella ripresa Sergio Floccari, ancora Felipe e infine Kurtic. Sconfitta severa per i padroni di casa. Alle ore 20:30 alla Dacia Arena Udinese-Inter si è conclusa 0-0. Match a secco di gol, buon risultato per i padroni di casa che strappano 1 punto in chiave salvezza. I nerazzurri sono così terzi a +4 sulla quarta.