Siena: professore universitario elogia il pensiero di Hitler su Twitter

È accaduto a Siena dove un docente universitario di filosofia del diritto Emanuele Castrucci ha pubblicato in rete un Tweet dove inneggia Hitler



Polemica sui social network a causa dei tweet antisemiti del professore universitario dell’Università degli studi di Siena. Più precisamente Emanuele Castrucci insegna filosofia del diritto, materia che ha punti di contatto con molti filosofi tedeschi e con l’ideologia totalitaria di alcuni di essi in determinati periodi storici.

Il post incriminato

Fonte della questione nata sui social network è il post del docente di filosofia che ritrae Hitler con il suo pastore tedesco con la frase “Vi hanno detto che sono stato un mostro per non farvi sapere che ho combattuto contro i veri mostri che oggi vi governano dominando il mondo“. Immediato è stata l’indignazione creatasi a causa del suddetto post, anche il rettore dell‘università ha ribadito che il comportamento del docente non può essere giustificato e che saranno presi gli opportuni provvedimenti.

Il docente, sentitosi attaccato da molti a causa del suo tweet ha immediatamente rincarato la dose con un nuovo post dove ha scritto: “I gentili contestatori del mio tweet non hanno compreso una cosa fondamentale: che Hitler, anche se non era certamente un santo, in quel momento difendeva l’intera civiltà europea”.

Il post in questione non sembra essere l’unico, il professore infatti già nel mese di novembre aveva pubblicato una foto con una celebre frase di Corneliu Zelea Codreanu, il fascista rumeno pioniere della Guardia di ferro.

La dichiarazione in questione ha lasciato perplessi molti suoi followers: “Non c’è nulla che i giudei temano più dell’unità di un popolo“.

La giustificazione del docente

Emanuele Castrucci per giustificare i suoi post antisemiti e razzisti si è appellato alla libertà di pensiero. L’ateneo dove collabora il docente non ci sta e prepara un esposto ufficiale alla procura della Repubblica affinché si possa dar vita ad un procedimento nei confronti del docente. L’oggetto dell’esposto è il reato di negazionismo che, secondo tutto l’ateneo dell’Universita di Siena, avrebbe posto in essere Emanuele Castrucci.



