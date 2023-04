Sigarette elettroniche: antitrust contro Amazon e Bat Italia

L’Antitrust ha avviato un’istruttoria nei confronti di Bat Italia e di Amazon per presunta pubblicità ingannevole sulle sigarette elettroniche.

Sigarette elettroniche: perché l’Antitrust ha avviato un’istruttoria?

Si legge in una nota dell’Autorità Garante che Bat Italia e Amazon avrebbero omesso o fornito informazioni ingannevoli pubblicitari. Le informazioni di cui parla la nota riguarderebbero i rischi per la salute legati all’uso del prodotto e al divieto di utilizzo per i minori. L’Antitrust si riferisce ai messaggi con cui si pubblicizza il prodotto Glo Hyper X2. Stando all’Autorità non si esplicita, o si afferma in maniera inadeguata che l’utilizzo del prodotto comporta l’emissione di nicotina. Il Glo Hyper X2 è “il modello più recente di prodotto a tabacco riscaldato sviluppato e messo in commercio da British American Tobacco.”

Le ragioni dell’Antitrust

Nella nota dell’Autorità si legge che Glo Hyper X2 “viene presentato come un’alternativa alla sigaretta tradizionale perché è un prodotto da fumo, […] costituito da un dispositivo elettronico in cui va inserito uno stick di tabacco […] Il tabacco contiene nicotina, sostanza che ha la capacità di indurre dipendenza e che, a concentrazioni elevate, è nociva per la salute”. Ed è proprio l’assenza di un avviso sugli effetti della nicotina che l’Autorità contesta alle due società che pubblicizzano il prodotto.