Solei Sorgè prime dichiarazioni su Iannone: cosa ha detto l’ex corteggiatrice?

Soleil Sorgè parla per la prima volta del presunto rapporto che la lega a Andrea Iannone, i due sono stati paparazzati insieme a fine estate e il gossip si è subito vivacizzato. Ricordiamo che i due sono stati ex cognati: lei fidanzata per un periodo con Jeremias Rodriguez mentre lui ha avuto una lunga relazione con Belen.

Alle pagine di Chi Soleil ha spiegato cosa è successo con Iannone, ha voluto chiarire che fra loro non c’è nessuna relazione e che il loro incontro è stato innocente e senza secondi fini. Soleil ha anche aggiunto che in un secondo momento ha anche pensato che il motociclista fosse alla ricerca di visibilità: “

“Ci siamo trovati per caso gli ultimi giorni della mia vacanza in Sardegna: ero con una mia amica, eravamo ospiti della villa di un amico e lì c’era anche Iannone. È stato carino e gentile, l’ho visto interessato alla mia compagnia. Poi siamo tornati con lo stesso volo e ci hanno paparazzati. Mi hanno attaccato per quelle foto quando, in realtà, ho incontrato solo uomini interessati alla mia immagine. Ho pensato che fosse interessato alla visibilità.”

Soleil Sorgè: “Con Jeremias ci siamo piaciuti subito!”

Soleil Sorgè ha poi parlato del suo ex fidanzato e di come è nata e finita la sua storia con Jeremias, ha poi aggiunto che con le sue ex cognate in particolare con Belen ha sempre avuto un rapporto sincero e diretto: “Con Belén, che sembra così dura, ci siamo riconosciute per la forza di carattere tipicamente femminile che ci contraddistingue, e anche Cecilia la adoro. Mi sono occupata di Jeremias, gli trovavo i lavori e gli sono stata vicina nei momenti difficili. La sua famiglia mi ha ringraziata, mi hanno detto che con me è cambiato.”