Soleil Sorge e le indiscrezioni su Iannone

Soleil Sorge continua a sfruttare la popolarità datale dal suo presunto rapporto con Andrea Iannone, flirt che ad oggi sembra essere solo un rumors e un pettegolezzo. L’ex corteggiatrice che non è nuova nel mondo del gossip ed è stata ospite a Domenica Live dove ha spiegato quali sono stati i rapporti con Andrea Iannone, suo ex cognato.

Solei ha spiegato, ribadendo le dichiarazione già fatte al magazine Chi che con il motociclista non c’è stato niente, si sono visti in Sardegna e hanno ripreso il volo di ritorno a Milano insieme e lui poi l’ha accompagnata a casa. L’ex fidanzata di Jeremias Rodriguez ha poi aggiunto un dettaglio rilevante in merito alla questione, ha affermato che il motociclista l’avrebbe chiamata in piena notte:

“Iannone non è il mio tipo, non mi piaceva fisicamente. Lui mi ha chiamato alle 5 del mattino. Non rispetto questo comportamento da parte di un uomo. Ho risposto perché ero in giro con le amiche e gli ho detto che non era il caso assolutamente di vederci a quell’ora. Ci sta vedersi alle 5 del mattino? Non con me. L’intenzione non era di vedermi in comitiva con gli amici, mi ha detto esplicitamente altro quindi no…”

Soleil Sorge scoperta: le rivelazioni del paparazzo Alex Fiumara

Le dichiarazioni di Soleil Sorge lasciano qualche dubbio soprattutto perchè Iannone non è affatto interessato ad apparire, ne tanto meno mettere in piazza la sua vita privata. A mettere all’angolo l’ex corteggiatrice alcune dichiarazioni del paparazzo Alex Fiumara che smentisce le rivelazioni di Soleil sul suo rapporto con Iannone:

“Fa la sostenuta, prende le distanze da Iannone quando invece il giorno 19 agosto le serviva un paparazzo per farsi fotografare insieme a lui in Sardegna. Dal 19 al 23 agosto, Soleil ha dato a un fotografo una serie di indicazioni precise per farsi fotografare con il pilota”. Ovviamente messa sotto esame Soleil ha negato tutto.