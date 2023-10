Sophie Codegoni distrutta a Casa Chi: “Sto male. Purtroppo ci sono persone in mezzo”

Sophie Codegoni è tornata alla conduzione di Casa Chi. L’ex gieffina, insieme a Azzurra Della Penna e Valerio Palmieri ha ospitato Marco Fortunati, eliminato dalla casa nelle scorse puntate. I due giornalisti prima di procedere all’intervista hanno chiesto a Sophie come sta. La Codegoni ha infatti annunciato sui social la fine della sua storia con Basciano, poi quest’ultimo ha smentito il tradimento.

Sophie ha ammesso di non stare bene, non è un momento facile ma sta facendo di tutto per distrarsi. Lavora, esce con la figlia Celine, cerca d’occuparsi di tante cose: “Non sto bene, è un momento brutto, bruttissimo, ma lavoriamo, la mia bimba mi fa stare bene e si va avanti. La vita non finisce. Non è il più bel periodo della mia vita, ma ok”. L’ex tronista ha poi aggiunto che sta provando a reagire anche se non è facile: “Non bisogna permettere a nessuno di rovinare la magia che ti consente di poter lavorare bene.”

In merito al presunto tradimento la Codegoni ha rivelato che le difficoltà con Alessandro sono legate anche alla presenza nella loro storia di terze persone. L’ex gieffina non è entrata nel dettaglio, ma tutto fa supporre che il tradimento non è del tutto escluso: “Purtroppo vorrei dirti questo, ma non posso dirti che non ci sono in mezzo persone, ce ne sono e ci sono anche tante cose che…Non è facile, ci sono cose che non si sanno. Scusate” Ha risposto in lacrime Sophie, che non ha nascosto d’essere provata e sofferente.

Basciano: “Non c’è stato nessun tradimento“

Le dichiarazioni di Sophie Codegoni smentiscono quanto detto da Basciano. L’ex tentatore ha infatti affermato che i problemi con l’ex tronista non sono recenti. E la storia non è finita a causa d’un tradimento. Basciano non ha avuto altre relazioni:

“Io e Sophie stavamo già vivendo un momento di crisi (tanti cambiamenti), questo, mio malgrado, ci ha allontanati. Per chi pensa il contrario, sottolineo che non ho mai tradito Sophie, la rottura è dovuta ad una moltitudine di fattori, non di certo il tradimento”.