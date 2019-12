Splendida Beyoncé su Elle: “non è la mia priorità essere la numero 1”

Beyoncé è la protagonista della copertina di Elle, la nota rivista femminile francese, per il numero di Gennaio 2020. Con l’uscita di questo mensile la cantante lancerà, in collaborazione col marchio sportivo Adidas, la sua linea sportiva.

Ivy Park-Adidas farà il suo ingresso ufficiale sul mercato il 18 gennaio; la Knowles è stata fotografata in una serie di scatti che la ritraevano indossando i capi della sua collezione.

La star è immortalata in diverse situazioni quotidiane quali andare a fare la spesa oppure andare in lavanderia. La maestosa copertina la ritrae con un body borgogna e un capospalla a quadretti dai colori del bosco e delle lunghissime treccine.

Il brand di Queen B – Ivy Park – è stato lanciato tre anni fa e l’ha resa una delle business woman più giovani al mondo. La linea di Beyoncé è la prima realizzata da un’afro-americana ed è unica anche per il fatto di essere ‘athleisure‘ (capi sportivi che possono essere indossati anche per andare in ufficio).

Le difficoltà della star afro-americana

Durante l’intervista rilasciata ad Elle ha fatto riferimento anche ai suoi principali motivazioni di preoccupazione e stress: la difficoltà a conciliare la vita privata da quella pubblica legata alla carriera.

La popstar ha dichiarato:”Per me la cosa più stressante e bilanciare lavoro e privato. Fare in modo di essere per i miei bambini, accompagnare Blue a scuola, accompagnare Rumi e Sir alle loro attività, uscire con mio marito oppure essere a casa a cena con la mia famiglia. Tutto ciò è difficile mentre si manda avanti un’azienda“.

Beyoncé conclude in bellezza questo 2019

Conclude quest’anno professionale incredibile in modo eccezionale. Oltre a questa grande collaborazione con Adidas, Beyoncé incassa il successo legato sia all’uscita del docu-film ‘Homecoming‘ fruibile su Netflix che all’uscita del film di animazione Disney ‘Il re leone’ dove, oltre ad aver ”prestato” la voce a Nala, ha pubblicato un album intitolato ‘The lion king- the gift’.