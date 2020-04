Stefano de Martino: “Buon compleanno Santi!”

Stefano de Martino pubblica in queste ore sul suo profilo social una dedica con tanto di foto al piccolo Santiago che oggi compie 7 anni, il bambino da sempre sui social grazie ai suoi genitori decisamente popolari e molto seguiti non ha mai dimostrato nessun disagio ad apparire, è sempre apparso divertito e molto simpatico e ha condiviso con i genitori sui social ogni momento della sua crescita.

Santiago compie 7 anni e il papà vuole gridare al mondo intero quanto gli vuole bene, ha scritto una dedica speciale al piccolo difficile da non condividere: “Oggi il mio ometto compie 7 anni. Buon compleanno Santi, continua a crescere così piccolo mio, creativo, sensibile ed appassionato. Sono fiero di te. Ti amo tanto, tanto quanto? Come avresti risposto tu qualche anno fa: “Tutta la Jungla!”.

Per il momento il piccolo Santiago ha ricevuto gli auguri di tanti personaggi famosi come Barbara Foria e Rudy Zerbi e molti altri ne stanno arrivando, anche se non sono ancora pervenuti quelli della mamma Belen Rodriguez che non ha ancora pubblicato nulla in merito.

Stefano de Martino e Belen Rodriguez genitori felici per Santiago

Stefano de Martino e Belen Rodriguez dopo una crisi sono tornati insieme, la famiglia è stata riunita e probabilmente sono prossimi a dare un fratellino o sorellina al piccolo Santiago. Per il momento la famiglia de Martino sta trascorrendo la quarantena insieme e lo stesso Stefano ha più volte detto quanto si stia divertendo a passare più tempo con il figlio. Intanto la neo coppia prepara la festa al piccolo Santiago che oggi festeggerà insieme ai suoi genitori il suo settimo compleanno.