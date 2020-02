Tempesta Ciara, raffiche a 200km/h, case senza corrente e voli cancellati

Massima allerta per la tempesta Ciara che sta provocando non pochi disagi

E’ in arrivo la tempesta Ciara annunciata nei giorni scorsi. Nel fine settimana ha travolto L’Europa centro occidentale e presto arriverà nel nostro paese. Le previsioni indicano raffiche di burrasca forte su Sardegna, Marche, Abruzzo e Molise. Molto mossi il mare di Sardegna e il Tirreno centrale.

Tempesta Ciara, raffiche di vento a 200 chilometri all’ora

In Corsica nella notte tra lunedì e martedì sono attese raffiche di vento che sfioreranno i 200 chilometri all’ora. La tempesta Ciara in Germania nella giornata di domenica ha provocato l’interruzione dei traghetti sulla manica ripresi poi lunedì. Mentre in Francia è allerta arancione e 130 mila abitazioni sono rimaste al buio senza corrente elettrica per la caduta delle linee. Sui monti Vosgi si sono registrate raffiche a 160 km/h.

Voli cancellati, abitazioni senza corrente elettrica

Disagi e voli cancellati all’aeroporto di Parigi Charles De Gaulle una cinquantina di voli erano stati annullati, altri 150 a Colonia e a Düsseldorf. Sempre in Germania si sono registrati diversi feriti, di cui tre in gravi condizioni. Bloccato il treno ad alta velocità Amsterdam-Berlino per un albero caduto sui binari. Massima allerta anche in Gran Bretagna e in Belgio dove si sono registrati venti a oltre 150 km/h e 62 mila abitazioni al buio.

La tempesta ha provocato anche la chiusura della Tour Eiffel. “A causa dei forti venti e come misura di sicurezza, la Tour Eiffel è momentaneamente chiusa“, si legge sul profilo Twitter della società che gestisce il monumento simbolo di Parigi. La tempesta e le sue forti correnti sull’Atlantico e il Nord Europa hanno aiutato a battere per ben tre volte il record di velocità di voli commerciali tra New York e Londra, che hanno coperto la tratta in meno di 5 ore. Secondo i dati del sito di monitoraggio aereo Fligthradar, citato dai media francesi, un Boeing 747 della British Airways ha collegato l’aeroporto di Jfk a quello di Heatrow in 4 ore e 56 minuti, invece delle 6 ore e 13 stimate.