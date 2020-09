Temptation Island rimandato: le parole di Raffaella Mennoia

Incertezze e mancanza di risposte gravitano sulla nuova edizione di Temptation Island condotta d’Alessia Marcuzzi che per scelta della redazione andrà in onda in versione nip. Il reality dei sentimenti ha debuttato con le prime registrazioni, le coppie sono già state presentate e divise nei due villaggi e a quanto pare il viaggio nel tunnel della presunta fedeltà dei fidanzati divisi è stato avviato.

La programmazione e la messa in onda inziale era stata programmata per mercoledì 9 Settembre ma a quanto pare la data è stata rinviata e questo per motivi supposti ma non ancora rivelati dallo staff del programma. I rumors che circolano in queste ore sostenute anche dal sito di Davide Maggio sostengono che una delle coppie abbia deciso d’abbandonare, il falò di confronto è stato quasi immediato e il tutto ha procurato dei problemi al programma.

A sostenere questa tesi più testate di gossip e tv ma niente è trapelato dalle pagine ufficiali di Temptation. Solo Raffaella Mennoia, redattrice storica del programma, ha pubblicato una storia dove annuncia che l’attesa per la messa in onda del reality dei sentimenti è rimandata: ““Volete sapere quando partirà Temptation? Bisogna aspettare…” .

Raffaella Mennoia: “Bisogna aspettare…”

Raffaella Mennoia non ha riferito molto su quello che sta succedendo a Temptation Island, ha solo fatto intuire che per la messa in onda occorrerà aspettare qualche altro giorno rispetto a quello programmato. La redattrice non ha spiegato i motivi di questo ritardo ma ha invitato tutti a continuarli a seguire, l’edizione come sempre si annuncia curiosa e piena di sorprese e già l’attesa si rivela emozionante e gli appassionati di Temptation non possono fare a meno di manifestare tutta la loro curiosità.