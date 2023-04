Terremoto: forte scossa tra Sicilia e Calabria

Alle prime ore del mattino di giovedì 6 aprile 2023, una forte scossa di terremoto ha svegliato diverse città di Sicilia e Calabria. Il sisma è stato avvertito a Catania, Siracusa, Messina e Acireale, ma anche dai cittadini della vicina Reggio Calabria. Secondo quanto riferito dall’INGV, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, la scossa di magnitudo 3.3 è stata registrata poco dopo le 3.46 in mare, nella porzione antistante le due regioni.

L’ipocentro è stato a 8 chilometri di profondità ed epicentro 38 km a largo di Reggio Calabria e di Acireale. Nello specifico: 38 Km a S di Reggio di Calabria, 38 Km a NE di Acireale, 47 Km a S di Messina, 51 Km a NE di Catania e 83 Km a N di Siracusa.

Sisma di magnitudo 3.5 alle Isole Eolie

- Advertisement -

Al momento, stando ai primi accertamenti, non si sono registrati danni a persone o cose. Nelle ultime settimane, in diverse zone di Sicilia e Calabria sono state registrate ripetute scosse. L’ultima, infatti, risale al 1 aprile 2023. Un sisma di magnitudo 3.5, ha interessato le Isole Eolie, in particolare la zona compresa tra Salina e Filicudi. Anche in questo caso il terremoto è stato avvertito in entrambe le regioni.