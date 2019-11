Terremoto magnitudo 6.0 anche a Creta ( VIDEO )

Anche l’isola di Creta ha tremato forte e per un tempo che è sembrato interminabile. La terribile scossa di terremoto di magnitudo 6.0 è stata segnalata dal centro geologico degli Stati Uniti proprio al largo dell’isola di Creta, in Grecia e il sisma è stato avvertito anche in Puglia e in Salento. L’epicentro si trova a 71 km di profondità in mare.

Per ora non ci sono notizie di danni a cose e persone ma lo spavento è stato tanto e molte persone vogliono che le loro case siano attentamente controllate, non si fidano più dopo le scosse. Tanti si sono riversati in strada in preda al panico.

Intanto in Albania la terra trema ancora

Intanto in Albania si continua a scavare senza sosta per strappare sempre più persone alle macerie e al loro abbraccio mortale. Il Primo ministro Rama ha detto che le ricerche continueranno senza sosta fino a quando tutti saranno estratti dagli edifici crollati.

I sopravvissuti hanno trovato rifugio nei centri di raccolta allestiti nelle scuole; hanno perso tutto e non hanno un posto dove andare, sono persone che riescono solo a piangere e non sanno come faranno a risollevarsi. La terra continua a tremare e le speranze per il futuro sono ridotte al lumicino.

I soccorritori fanno il loro lavoro è continuano ad estrarre gente dalle macerie e salvare vite.