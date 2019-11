VITTIME terremoto in Albania. Ritrovata nonna senza vita sotto macerie, ha protetto il nipote col suo corpo (VIDEO)

Dopo il violento terremoto che ha colpito l’Albania alle 3.55 della scorsa notte, tra le prime vittime recuperate a Thumana di Fushe-Kruja c’è una nonna. Una scena dolorosa che si é presentata ai soccorritori. La donna ha perso la vita intrappolata sotto le macerie di un palazzo, mentre tra le braccia aveva il suo nipotino ancora vivo. Il suo gesto di protezione gli ha salvato la vita, il piccolo è stato portato via dalle macerie vivo e consegnato ai parenti.

Video di Report TV mentre i vigili del fuoco estraggono il bambino

Le vittime sorprese nel sonno non sono riuscite a fuggire

Le persone morte sotto i crolli dei palazzi dormivano, in tanti come questa nonna non sono riusciti a fuggire in tempo. Sono bastati 30 secondi di questa apocalittica scossa di terremoto per uccidere. La situazione più problematica è nell’area di Thumana, proprio per il crollo di tre palazzi.

Il soccorso italiano è stato immediatamente attivato per assistere l’Albania.