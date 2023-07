Tersigni spiazza: lascia il Paradiso delle Signore? La reazione dei fans

Il Paradiso delle Signore è tra le soap opera made in Italy di maggiore successo. Giunto alla sua ottava edizione ha tra i suoi protagonisti Alessandro Tersigni che interpreta, sin dal debutto della serie, il ruolo di Vittorio Conti. Negli ultimi anni molte storie sono ruotate intorno al pubblicitario del noto magazzino, di conseguenza la sua presenza è imprescindibile per i fans.

L’ex gieffino ha rivelato in una recente intervista rilasciata a Chi alcune anticipazioni sulla nuova stagione de Il Paradiso. Anche quest’anno Vittorio è tra i protagonisti della serie e su di lui il pubblico scoprirà nuove rivelazioni. Al magazine Tersigni ha rivelato che per lui questo è un periodo di cambiamenti: è pronto a lasciare la serie? Le sue parole hanno preoccupato i fans che non vogliono perdere un personaggio così importante:

“Il bisogno di guardare altrove credo sia fisiologico per chi fa questo mestiere, ma con questo non sto rivelando nulla. Abbiamo ancora una stagione intera davanti e con un finale tutto da scrivere“. L’attore romano ha poi spiegato perchè a suo avviso il Paradiso ha così successo dopo tanti anni di messa in onda. “Racconta in maniera semplice e diretta, senza grossi orpelli, affrontiamo qualsiasi tema: dall’omosessualità alla violenza sulle donne“.

Alessandro Tersigni: “non sono stanco del daytime, ma…“

Alessandro Tersigni ammette d’essere molto legato al personaggio di Vittorio Conti. Non è stanco del daytime, ed è molto legato al cast che considera una seconda famiglia: “Se sono stanco? No, non è stanchezza, anzi. Il lavoro nel daily è stato tanto, lungo, importante.

Oramai sono passati quasi dieci anni e sono onorato di far parte di una squadra come questa che, in qualche modo, anche solo per il tempo che passo qui dentro, è praticamente come una seconda famiglia.”