TIM: arriva offerta KKR per la rete

Tim questa mattina ha dato notizia della presentazione di un’offerta non vincolante per la rete NetCo e della relativa rete FiberCop da parte di KKR.

Di cosa si occupa KKR

KKR, acronimo di Kohlberg Kravis Roberts & Co., è una società di private equity e investimenti alternativi. Fondata nel 1976, KKR è una delle principali società di private equity al mondo. La società si occupa di acquisizioni e ristrutturazioni di imprese, investimenti in diversi settori e gestione di portafogli di investimenti. KKR gestisce fondi di investimento che spaziano in diversi settori tra cui aziende, immobili, infrastrutture e molto altro.

L’offerta di KKR a TIM

L’offerta presentata sarebbe vincolante per una somma totale da circa 23 miliardi di euro. L’obiettivo è quello di arrivare al closing intorno a dicembre. Nella lettera che ha accompagnato l’offerta, KKR si è presentata a TIM come capofila di un consorzio che comprende il Ministero dell’Economia e Finanze e altri soggetti. Intanto TIM prende tempo pur avendo sempre in mente le scadenze e, nel comunicato, fa sapere di aver bisogno di avere qualche giorno per analizzare l’offerta, che, secondo le voci degli ultimi giorni, potrebbe subire un ritocco verso l’alto.

Inoltre è sullo sfondo la possibilità di chiudere la trattativa direttamente in Cda con una eventuale assemblea ma solo consultiva. Questa eventualità non piace a Vivendi i cui vertici incontreranno il ministro Giancarlo Giorgetti e hanno fatto intendere di essere pronti a combattere.