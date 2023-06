Trieste, muore in un incendio in appartamento

Oggi 26 giugno, intorno alle 5 del mattino, un forte incendio si è sviluppato in una palazzina di via Di Vittorio a Trieste. Il rogo si è scatenato in una abitazione al quarto piano dello stabile, che è stato evacuato dai pompieri, sopraggiunti presto sul posto. L’incidente non ha lasciato scampo ad una povera donna di 51 anni, che ha perso la vita tra le fiamme.

Il cadavere della vittima di origine italiana, classe 1972, è stato ritrovato all’interno dell’abitazione. La signora è mamma di un ragazzo del 1990 che, invece, è stato messo in salvo e trasportato a Cattinara in codice giallo. I pompieri hanno operato sul posto con ben sei mezzi per mettere fine all’incendio. Durante la notte sono intervenute due squadre dalla centrale triestina, più l’autoscala, più una squadra dalla stazione di Muggia, più autobotte e funzionario.

L’appartamento è stato posto sotto sequestro

In mattinata una squadra era ancora operativa sul posto. In loco sono presto giunte anche le volanti della Polizia, intervenute per dare supporto ai vigili del fuoco. Attualmente le cause dell’incendio sono ancora ignote, e le forze dell’ordine stanno indagando per capire da cosa sono scaturite le fiamme. L’appartamento in cui è divampato l’incendio è stato posto sotto sequestro.