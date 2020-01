Trucco per evitare che le mail importanti finiscano nella cartella spam

Un trucco facilissimo per non avere più mail buone finite nella posta indesiderata

Spesso ci capita di trovare delle importanti mail nella posta indesiderata, la colpa é dell’algoritmo che per qualche ragione, legge quell’indirizzo come fosse spam. Oggi sveliamo il trucco per evitare che le mail di qualità possano finire nella cartella spam.

Vediamo insieme come si fa ad evitare di perdere le mail buone

Il miglior trucco da utilizzare per evitare che le mail di qualità finiscano nella cartella spam é sicuramente quello di aggiungere l’indirizzo del mittente nella rubrica.

Tutte le email il cui indirizzo sarà presente nei contatti della rubrica, non verranno catalogate come spam, il motivo é semplice sono viste come contatti conosciuti e per questo affidabili.

Come si procede con il trucco delle email:

Colleghiamoci alla nostra posta elettronica che sia alice mail, virgilio mail, hotmail Outlook o altro provider. Andiamo nella sezione Spam oppure Posta indesiderata. Cerchiamo la mail di qualità finita per errore in spam ed apriamola. Una volta aperta, sia da cellulare, pc o tablet, andiamo nella parte alta dove c’è l’indirizzo del Mittente. Clicchiamo in modo che appaia l’indirizzo con avanti la sigla A ora non resta che cliccare su questo contatto. Nella foto in basso, abbiamo oscurato la mail volutamente, voi dovrete digitare su quella indicata dalla freccia rossa.

Una volta cliccato l’indirizzo mail buono si aprirà una nuova pagina con la scritta Aggiungi alla rubrica, o Aggiungi contatto, non resta che aggiungerlo ed il gioco è fatto.

Naturalmente le mail di quell’indirizzo finite in spam precedentemente resteranno lì, mentre quelle nuove che arriveranno sempre dello stesso indirizzo, le vedremo comparire nella posta In Arrivo. Non dovremo più cosi cercarle nello Spam.

Grazie a questo semplice trucco nessuna mail di qualità finirà più nello spam, e avremo una rubrica contatti che faciliterà l’algoritmo.