Tu Maria la nostra forza: il nuovo libro di Antonio Sibilla

“Tu Maria la nostra forza” è il titolo del nuovo libro dello scrittore e poeta crotonese Antonio Sibilla. Un libro in cui l’autore si racconta e ci racconta la sua storia d’amore per la Madonna di Capo Colonna, venerata a Crotone. Un amore quello di Antonio sbocciato sin dalla tenera età e che da allora coltiva avendo l’immenso privilegio di condurre la sacra effigie sulle proprie spalle.

Antonio Sibilla: animo nobile e cultore della storia di una città e di una tradizione che si rinnova ogni anno

Antonio Sibilla, animo nobile, uomo d’antichi valori oggi assai rari, è da sempre cultore della storia di una città e di una tradizione che si rinnova di anno in anno. Antonio, con la sua straordinaria capacità artistica, rievoca dolci ricordi nel quale è meraviglioso tuffarsi e lasciarsi cullare dalla melodia di sensazioni ed emozioni che accarezzano la pelle e travolgono anche i più duri di cuore.

Un viaggio spazio-temporale

Le parole prendono forma e si fondono con immagini che arrivano potenti alla mente. Un viaggio spazio-temporale che proietta il lettore a riabbracciare, anche solo per qualche istante, i propri cari che hanno lasciato questo mondo. Un libro che diventa testamento di un amore, di una fede, quella per la Madonna di Capo Colonna, per le generazioni future.

Storie di uomini e donne, di ogni ceto sociale, giovani e meno giovani, che continuano a vivere nelle pagine di un libro, che diventa scrigno di ricordi che non hanno tempo. Incredibile la forza, le emozioni, le sensazioni nella semplicità di queste parole. La semplicità vince sempre. I ricordi di Antonio diventano poesia.

Leggere questo libro significa sentire. Sentire emozioni, sensazioni, vibrazioni, forza, sentirsi protagonista in questo libro. Ognuno si riconosce in qualcosa scritto in questo libro.

Rileggerlo si scopre sempre qualcosa di nuovo, sempre.

Senza tempo, come poesia.

Il libro è acquistabile su Amazon.