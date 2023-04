Udine, ucciso un senzatetto: massacrato in 4 minuti

Nuovi risvolti sull’omicidio del senzatetto Luca Tisi. Secondo quanto riferito dal Procuratore di Udine, Massimo Lia, in conferenza stampa, il suo massacro si sarebbe consumato in soli 4 minuti. Il responsabile sarebbe B. M., cittadino italiano, di origine brasiliana, di 28 anni, che si trova in carcere da ieri 19 aprile. Secondo le ricostruzioni effettuate anche grazie alle telecamere di sorveglianza, il giovane avrebbe dato decine di coltellate al senzatetto di 58 anni in una galleria di Udine.

“Poco dopo le 5 circa di sabato mattina dalle telecamere si vede un soggetto incappucciato che arriva in bicicletta ed entra nella galleria, dove staziona per circa 4 minuti. Poi esce, si attarda nei pressi della roggia, quindi sempre in bicicletta si allontana. Altre telecamere lo inquadrano circa 25″ più tardi in via Deciani, mentre fa rientro nella propria abitazione”, ha spiegato Lia.

L’autopsia del corpo della vittima sarà disposta nelle prossime ore

In merito alle motivazioni che avrebbero spinto il 28enne ad agire in questo modo, il procuratore ha affermato: “si tratta di futili motivi”. Lo stesso M. ha consegnato agli investigatori l’arma del delitto: si tratta di un coltello seghettato, da sub che è ancora al vaglio degli investigatori. L’autopsia del corpo della vittima sarà disposta nelle prossime ore.