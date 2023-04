Umbertide, terremoto avvertito anche a Perugia

Questa mattina la terra è tornata a tremare. Intorno alle 9 del 17 aprile nella zona di Umbertide sono state avvertite delle forti scosse. Secondo una prima rilevazione effettuata dall’Istituto nazionale di geofisica, hanno avuto magnitudo 3.3 a una profondità di nove chilometri (epicentro a 5 chilometri di Umbertide). Il sisma è stato avvertito dalla popolazione e localizzato in Alto Tevere.

Il terremoto è stato avvertito anche a Perugia, soprattutto ai piani alti delle palazzine. Per tutta la giornata di oggi le scuole rimarranno chiuse in via precauzionale. Dai primi controlli effettuati dai Vigili del Fuoco al momento, non sembrerebbero esserci stati danni o feriti. La zona è la stessa delle scosse del 9 marzo.

Le scosse a Umbertide del 9 marzo

Una di magnitudo 4.3 era stata registrata intorno alle 14; la seconda di magnitudo 4.6 si era avvertita intorno alle 20. Gli abitanti di Umbertide, epicentro dell’evento sismico, avevano vissuto per ore nel terrore e circa 200 cittadini erano stati sfollati. In molti avevano trascorso la notte, tra Umbertide e Perugia, nei centri di accoglienza disposti dai Comuni. Erano stati allestiti tre diversi punti di rifugio, nel capoluogo, a Pierantonio e a Pian d’Assino.