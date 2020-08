Uomini e Donne anticipazioni: Giovanna Abate e Sammy Hassan primo scontro diretto

Dopo tanti rumors sulla messa in onda di Uomini e Donne per il momento il programma ha ripreso le sue registrazioni e a quanto pare i due troni over e classico sono stati assembrati in vista di nuovi assestamenti. Corteggiatori, tronisti ma anche cavalieri e dame si sono incontrati dopo la pausa estiva e hanno raccontato cosa è successo nei loro rapporti.

Secondo quanto riportato dal Vicolo delle News i primi a rivedersi in uno scontro diretto a quanto pare molto caldo sono stati Giovanna Abate e Sammy Hassan che come sappiamo si sono lasciati poche settimane dopo la scelta. Dopo un riassunto del loro percorso a Uomini e Donne con tanto di scelta commovente, Sammy e Giovanna si sono incontrati e hanno provato a spiegare le loro posizioni.

Giovanna ha capito troppo tardi che Sammy non era veramente interessato a lei, cercava solo visibilità per ottenere maggiori sponsorizzazioni e non aveva nessun interesse di vivere una storia d’amore. Si sono visti appena 5 volte e lui non ha mai voluto farle vedere la sua casa. Per l’ex tronista Hassan è stato sempre disinteressato e avrebbe preferito che le avesse detto di no.

Uomini e Donne, Sammy Hassan si difende dall’accuse di Giovanna Abate

Le accuse di Giovanna Abate non sono tolleranti per Sammy Hassan che si è difeso accusando la giovane di voler fare l’influencer dell’estate, mettendo l’accento che probabilmente lei era molto più interessata alle sponsorizzazioni di lui. Lo scontro tra i due ex protagonisti del programma sembra non trovare concretezza, e sia Maria de Filippi che gli opinionisti in studio tra cui Gianni Sperti hanno potuto constatare che per gli ex fidanzati non c’è possibilità di ritorno: storia chiusa definitivamente!