Uomini e Donne, Gemma Galgani: “Nicola voleva solo esibirmi…”

Scontro diretto dopo tre mesi di distanza quello avvenuto a Uomini e Donne tra Gemma Galgani e Nicola Vivarelli, i due hanno intrattenuto i telespettatori con la loro lite durante la prima registrazione del format. Gemma Galgani ha rivelato d’essersi sottoposta durante l’estate ad un lifting facciale e questo giustifica la sua recente assenza dai social, mentre Nicola è arrivato mostrandosi decisamente irritato con la dama.

I due hanno avuto uno duro confronto che ha posto in evidenza le intenzioni delle due parti e di come hanno vissuto questi mesi lontani. Nicola ha più volte manifestato il desiderio d’incontrare Gemma ma quest’ultima, lifting a parte, ha continuato ad evitarlo. Per Gemma il giovane cavaliere voleva soltanto apparire, mostrarla sui social e guadagnare in popolarità:

“Mi hai detto che dovevo venire a Forte dei marmi perché tutta l’Italia doveva vederci insieme, che ti avevano messo in crisi. Che bisogno hai di mostrarmi a tutta l’Italia, quando hai l’originale?” Gemma è certa che Nicola stesse manipolando la situazione e che addirittura i messaggi che le inviava fossero opera della madre.

Uomini e Donne, Nicola Vivarelli: “Io rifiutato da una donna di 70 anni”

Nicola Vivarelli non ha esitato a rispondere a Gemma, si è sentito preso in giro ma soprattutto rifiutato e questo lo ha fatto soffrire molto: “Ho ho tante cose da dire a Gemma, non voglio ballare, voglio sedermi, sono profondamente deluso. Ma a un ragazzo di 26 anni che viene rifiutato da una donna di 70 può dare fastidio? A 26 anni, sono un ragazzo anche abbastanza piacevole, dà fastidio”. Lo scontro tra Nicola e Gemma è proseguito e non ha trovato una via d’uscita tanto che alla fine il giovane cavaliere ha deciso di chiudere con la Galgani e ha accettato l’invito a ballare di un’altra dama Valentina Autiero con cui sembra esserci stato anche un seguito.