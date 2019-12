Uomini e Donne, Riccardo e Ida: proposta di matrimonio a sorpresa!

Il trono over di Uomini e Donne continua a mietere successi di ascolti e tiene testa ai più giovani che devono faticare un pò di più per conquistare il pubblico. La puntata andata in onda oggi ha visto come protagonisti Ida e Riccardo che ancora una volta hanno manifestato i loro sentimenti ma anche i continui dissensi. I due dopo un anno e mezzo lontani dove hanno assistito taciti alle esperienze sentimentali l’uno dell’altro hanno deciso di tornare insieme, il cavaliere ha infatti scritto una lettera dove confessava alla dama di amarla e con tanta voglia di stare con lei.

Dopo qualche esitazione Ida ha accettato la corte di Riccardo ma tra loro le cose non sono andate bene: la dama manifestava un distacco del cavaliere, quel non desiderio di starle vicino mentre l’uomo sosteneva che Ida non riusciva a viversi le cose con serenità. Oggi in studio Ida ha confessato di non farcela più, di non voler più andare avanti e che nonostante i sentimenti questo modo d’amare la fa stare male.

Uomini e Donne, Riccardo a Ida: “Mi vuoi sposare?”

Riccardo arriva nel programma di Uomini e Donne deluso e disorientato, non si aspettava che Ida decidesse di lasciarlo, era certo che l’ultimo chiarimento fra loro avesse messo a posto le cose e nonostante Ida è decisa a lasciarlo lui le chiede di sposarlo: “Le esperienze si vivono una volta sola. Questa non me la volevo far scappare. Ho sbagliato, ti chiedo scusa. Però ero qui a cercare di rimediare in maniera definitiva. Ti amo, sei tu la donna della mia vita. Ti volevo chiedere di sposarmi.” Un lieto fine che vede Ida e Riccardo abbracciati mentre ballano, commossi entrambi certi che il loro amore li aiuterà a superare ogni ostacolo.