Valerio Scanu, retroscena inedito sulle nozze: il racconto

Ospite della sua amica Eleonora Daniele, Valerio Scanu è tornato in tv dopo le recenti nozze che l’hanno visto protagonista. Il cantante e la conduttrice sono molto amici è anche per questo che la Daniele lo ha voluto tra gli ospiti di Storie Italiane. L’ex allievo d’Amici, laureato in Giurisprudenza, ha parlato dei suoi progetti futuri ma anche dell’emozione provata nel convolare a nozze.

Scanu ha perso il padre nel 2020 a causa del Covid, un dolore ancora molto vivo. Ha scelto di sposarsi il giorno del compleanno del genitore: “Ci siamo sposati il giorno del compleanno di mio padre per trasformare questa data in un giorno di festa. E’ un po’ come se fosse lì, mancava tanto…”. Ha poi ricordato il giorno della sua morte: “Quando è andato via c’erano i medici che hanno fatto di tutto per tentare di salvarlo: lui era arrivato in ospedale in condizioni critiche. E’ stato quasi un mese intubato, era un soggetto sano”.

Parlare del padre per Scanu non è facile. Ha affermato che era un genitore normale con i suo difetti, ma non gli ha mai fatto mancare l’affetto: “Lui faceva il muratore. Non vengo da una famiglia ricca, ma avevo la ricchezza delle generosità, dell’amicizia, del condividere la tavola. Mi diceva sempre che dove mangia uno mangiano trecento, era sempre per il prossimo”.

Valerio Scanu: “Il matrimonio è stato bellissimo“

Il capitolo matrimonio è per Valerio Scanu decisamente più leggero. Il cantante è oggi felice con Luigi, che è stato accolto con affetto da tutta la famiglia dell’artista. Il giorno delle nozze si sono emozionati tutti e fino all’ultimo la mamma ha chiesto al compagno se era sicuro di volersi sposare:

““C’era mia mamma, la nonna, i suoi genitori, c’erano quasi tutti i parenti. Non guardavo mia madre, ma mi ha detto che si è emozionata anche lei. Fino al giorno prima diceva a Luigi: ‘Ma sei sicuro? Questo perché io ho i miei pregi e i miei difetti: mia mamma dice che sono un rompiscatole”. Valerio ammette d’essere felice, sta vivendo un periodo magico e non può che cercare di coglierne ogni istante.