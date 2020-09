Verissimo, Piero Chiambretti le parole sul Coronavirus: cosa ha detto

Ospite della prima puntata della nuova stagione di Verissimo, Piero Chiambretti è tornato in tv dove ha scelto di parlare della malattia che lo ha colpito, il Covid-19, e che gli ha tolto la madre Felicita per sempre. Il conduttore è stato contagiato insieme alla madre che purtroppo non ce l’ha fatta, per lui è stata una fase davvero difficile.

Chiambretti ha raccontato a Silvia Toffanin il momento del ricovero, ma anche della convalescenza mettendo in risalto quanto è stata dura uscirne e superare la situazione: “Non auguro a nessuno quello che ho vissuto perché ne sono uscito a pezzi. Ho toccato il fondo“. Un dolore unico che Chiambretti non esita oggi a voler confessare e condividere.

Il conduttore ha anche rivelato alcuni dettagli di quel tragico periodo: “All’inizio io e mia madre eravamo nello stesso ospedale ma non sono riuscito a vederla perché si è aggravata subito. Dopo me l’hanno portata nel letto di fianco, almeno l’ho rivista da vicino. Però dopo pochi giorni è peggiorata ancora e a quel punto, per protocollo, mi hanno chiesto che per non farla soffrire sarebbe stato meglio lasciarla dormire: è stata la cosa più brutta della mia vita.

Piero Chiambretti: “Mi ha dato la vita due volte”

Piero Chiambretti ricorda la mamma con nostalgia, l’ha vista morire e questo gli ha procurato un dolore immenso ma è consapevole anche che quando lei è mancata lui è guarito. Un caso o solo una coincidenza per alcuni ma per il conduttore è come se mamma Felicita gli avesse dato la vita per la seconda volta: “È stata dura però è successa una cosa: lei faceva la poetessa ed è morta nel giorno mondiale della poesia. E nella notte in cui è mancata io sono guarito: mi ha dato la vita due volte”.

Oggi Chiambretti riparte da un nuovo programma Tiki Taka, non si occuperà più d’attualità ma di calcio: “Tiki Taka è lo show giusto per questo momento storico della mia vita in cui voglio tagliare col passato. Visto che mia madre non c’è più, ho voluto fare una cosa diversa che non aveva mai visto per non sentirne troppo la mancanza.“