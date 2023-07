Violenta la sorellina per anni e la minaccia di morte

Ancora un altro episodio di violenza sui minori. Questo caso è ancora più tragico in quanto riguarda gli abusi di un fratello nei confronti della sorellina più piccola. Un 30enne, originario del Sud America ma residente da tempo nella provincia di Monza, è stato arrestato dai Carabinieri della Compagnia di Vimercate, con l’accusa di aver costretto la sorellastra ad avere rapporti sessuali in più occasioni dal 2019 al 2021.

Lui la tranquillizzava dicendo che l’amava, ma poi, per timore che si confidasse con i genitori, la minacciava dicendole che se l’avesse fatto avrebbe ammazzato lei e i genitori. L’uomo, che era già sottoposto alla misura del divieto di avvicinamento alla persona offesa, è stato condotto in carcere dopo essere stato colpito da ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, a seguito di condanna definitiva della Corte di Appello di Bologna.

Inoltre, secondo l’accusa l’uomo avrebbe convinto la ragazzina a prendere la pillola e, in preda alla gelosia, l’avrebbe seguita durante le uscite con gli amici, avrebbe creato falsi profili social per controllarla e spiarla. La vittima ha trovato la forza di parlare con la madre, raccontando gli anni di abusi. È stata la donna nel settembre del 2021 a presentarsi dai carabinieri a Bologna e fare scattare le indagini.