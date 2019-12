Vittorio Feltri: “Nadia Toffa, una persona speciale, intelligente e coraggiosa”

Modi rudi e non da tutti condivisi quelli di Vittorio Feltri che non esita mai a dire la sua verità anche quando può sembrare scomoda e scortese. Il direttore di Libero è stato ospite di #cr4 La repubblica delle donne dove ha rivelato d’aver conosciuto Nadia Toffa e d’esser riuscito, nonostante uno scontro iniziale, ad intrattenere con lei un’amicizia.

Feltri ha confessato d’aver stima dell’ex Iena, era una persona molto intelligente e determinata inoltre era consapevole della sua malattia e del fatto che non poteva essere curata ma questo non le ha permesso di rassegnarsi, pensava molto alle sofferenze che provano le persone che le stavano vicine.

Il direttore ha ricordato come ha conosciuto Nadia:” Ci siamo conosciuti durante un’intervista che lei mi fece per un caso di cronaca. Lei era molto aggressiva nelle domande e io rispondevo con altrettanta aggressività“. In seguito Nadia e Feltri si sono rivisti in più occasioni e sono riusciti anche a fare colazione insieme, un occasione d’incontro dove il giornalista ha conosciuto meglio Nadia, scoprendola una donna molto intelligente e sensibile.

Vittorio Feltri: “Nadia Toffa scrive della malattia perchè vuole sconfiggerla”

Vittorio Feltri ha poi commentato tutto quelle critiche che Nadia Toffa ha ricevuto dopo aver scritto il suo libro, critiche che la condannavano per aver raccontato della sua malattia, di come la stava affrontando. Per il noto giornalista Nadia, come chiunque altro malato terminale, ha trovato nella scrittura un modo per esorcizzare la sua sofferenza:”Quando uno è chiuso in camera da letto con la propria malattia, scrive della malattia perché ha voglia di sconfiggerla”.

Ricordiamo che la mamma dell’ex iena in una recente intervista pubblicata dal Corriere della Sera ha rivelato che negli ultimi tempi Nadia si era anche molto affezionata ad una persona che lei ha respinto perchè sapeva di morire: “Si era innamorata di un uomo dolcissimo, ma poi aveva allontanato anche lui con la scusa che non l’accompagnava a fare la chemio e la radio: non era vero.