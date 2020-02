Vuoi che un amore duri per sempre? Ecco i 4 comportamenti da seguire

Un amore che sia duraturo, ma non per un lasso di tempo predefinito, bensì per tutta la vita, è possibile? A quanto pare si, almeno secondo quanto affermato da alcuni scienziati. Adam Johnson, psicologo, ha infatti stabilito alcuni criteri per far sì che il rapporto duri in eterno. Non basta, infatti, l’amore ma occorre combinare diversi aspetti per far sì che la coppia duri per sempre.

Ecco i 4 comportamenti da seguire per far durare un amore in eterno

Ridi e sorridi

Ridere: Il primo mattone sul quale si fonda la durata di un rapporto è la risata, bisogna infatti trovare un partner con lo stesso senso dell’umorismo. È infatti scientificamente provato che i rapporti tra persone che ridono per la maggior parte del tempo e ridono insieme sono quelli che hanno una durata maggiore

Abbi tanta pazienza

Pazientare: La ricetta dell’amore duraturo ha bisogno di grandi dosi di pazienza. Se manca, il rapporto è destinato a fallire in partenza. Certo non bisogna sacrificare la propria tranquillità per sopportare tutto, tuttavia alcune volte si può soprassedere su alcuni difetti e mancanze del partner

Dimentica gli errori

Dimenticare: Se si ha intenzione di stare insieme ad una persona per sempre, non si devono rivangare gli errori del passato. Durante una discussione, se si ha l’abitudine di rinfacciare vecchi sbagli non si va da nessuna parte ed il rapporto si logora. Pertanto, per un errore del partner reputato insormontabile, bisogna mettere la parola fine al rapporto se non si è sicuri di riuscire a superarlo

Usa la dolcezza