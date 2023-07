Wanda Nara lascia l’Argentina: si curerà a Milano

Dopo che è stato reso noto che Wanda Nara sarebbe affetta da leucemia la showgirl è finita al centro dell’eco mediatico. Al suo fianco in questo momento difficile il marito Mauro Icardi e i suoi figli. Nei giorni scorsi Nara e famiglia hanno lasciato l’Argentina e sono volati in Italia con un costosissimo jet privato.

A quanto pare Wanda Nara ha scelto Milano per curarsi. A rivelarlo il noto conduttore Augusto Tartufoli, presentatore di A la Tarde su America Tv. Il volto televisivo ha rivelato quali sono piani futuri della showgirl e del compagno: “Hanno firmato con il Galatasaray in Turchia. Mauro aveva una proposta dal calcio saudita, era di 100 milioni di dollari per un contratto di quattro anni a differenza dell’altro club, che offriva 27 milioni di dollari per tre anni”.

A quanto pare Icardi ha rifiutato l’allettante proposta saudita per permettere alla moglie di stare più vicino a Milano. C’è da dire che nonostante i tanti rumors Wanda non ha mai confermato la diagnosi divenuta di dominio pubblico. Sui social ha giustificato in modo diverso la sua presenza in ospedale: “Avevo deciso di svolgere alcuni esami di routine, come ogni volta che viaggio o come faccio una volta l’anno e alcuni valori sono risultati brutti, così ho preso la decisione di ricoverarmi per effettuare ulteriori controlli che sono invece andati bene.“

Wanda Nara: “Volevo solo proteggere i miei figli”

Wanda Nara ha poi spiegato di non aver resi pubblici i controlli solo per non fare preoccupare i figli: “Come tutte le mamme, volevo nascondere ai miei figli le mie paure e le mie angosce, soprattutto perché non avevo una diagnosi certa. Purtroppo, venerdì hanno ricevuto da un giornalista la certezza di una diagnosi che nemmeno io avevo”.

I tentativi di non finire al centro del gossip sono stati vani per Wanda Nara che oggi continua ad interessare l’opinione pubblica. Il suo arrivo a Milano è legato alla malattia? Per il momento non ci sono certezze.