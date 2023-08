Zuckerberg VS Musk: sarà sfida di arti marziali ma non su X

Zuckerberg veramente inarrestabile. Sembra farsi seria la sfida che coinvolgerà lui e Musk. A questo punto la data potrebbe essere il 26 agosto, per la sfida in Mma tra Mark Zuckerberg e Musk. È di pochi giorni fa l’annuncio di Elon Musk di una sfida tra lui proprietario Tesla e della piattaforma X e l’uomo dei social per eccellenza. L’incontro dovrebbe essere trasmesso in diretta di X e la data sarebbe stata proposta proprio da Mark.

Uno scontro quello tra il patron di Meta e quello di Tesla che va avanti ormai da moltissimo tempo. Fino a questo momento però, si erano fermati solo a diverbi social con botte e risposte su alcuni post pubblicati. Ma adesso la questione sembra proprio farsi seria.

L’incontro sarà a scopo benefico

Parlando della data del 26 agosto “gliel’ho proposto quando mi ha sfidato ma non mi ha risposto“, ha scritto Zuckerberg sulla piattaforma concorrente dell’ex Twitter, Threads. A fomentare l’aria già piuttosto tesa tra i due, ci ha pensato sempre il buon Mark che ha anche affermato che l’incontro non verrà trasmesso su X, perchè secondo lui non è affidabile per la raccolta dei fondi che proprio Musk aveva annunciato ieri. L’idea sarebbe quella di devolvere i guadagni della diretta alla associazioni che si occupano dei veterani americani.

Per tutti coloro che non lo sapessero l’Mma è la disciplina di arti marziali miste che si combattono in gabbia. Vedremo se l’incontro metterà un punto a questa lotta mediatica tra due degli uomini più influenti al mondo o se accenderà ancora di più lo scontro.