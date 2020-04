AllertaLom: la nuova app che tiene traccia del contagio di Covid-19

Il vice presidente della Regione Lombardia Fabrizio Sala ha presentato una app chiamata AllertaLom con la quale è possibile tenere traccia sulla mappa del contagio coronavirus. Sono 98mila in meno di 24 ore i questionari già compilati da chi ha scaricato l’app.

AllertaLom

Le autorità hanno invitato i cittadini della Lombardia a scaricare l’applicazione e e compilare la sezione dedicata al questionario “CercaCovid“. Per aderire all’iniziativa basta scaricare l’app Allertalom dalle piattaforme Ios o Android e compilare il questionario che chiede di indicare eventuali sintomi o contatti con persone positive. Il vice presidente ha detto “Abbiamo bisogno di raggiungere almeno un milione di applicazioni scaricate e un milione di questionari compilati. Più sarà grande questo numero e più sarà grande la mappa del rischio che avremo“.

Come funziona l’applicazione?

Nella schermata di accesso all’app si legge “Partecipando ci aiuterete a quantificare con precisione il livello di sviluppo del contagio in Lombardia e la distribuzione territoriale dei casi di positività, sulla base dei sintomi segnalati“. In pratica con la partecipazione ai sondaggi del progetto si va a monitorare la popolazione. La partecipazione è anonima e l’app non prevede nessuna localizzazione. Dando l’autorizzazione a partecipare al sondaggio si entra nel questionario dove vengono chiesti sesso, età e condizioni mediche rilevanti come sovrappeso, diabete o ipertensione, oltre a dove si abita, dove si lavora e se si esce per lavoro.

In seguito viene chiesto se ci sono stati contatti con persone positive al Covid o se si sono frequentati luoghi chiusi affollati. Poi viene chiesta la temperatura attuale, se il gusto e l’olfatto sono alterati, se si ha tosse, dolori muscolari, se si avverte stanchezza, diarrea tutto riferito alle ultime 2 settimane.

Obiettivo: 1 milione di download

L’iniziativa è andata benissimo. “Nei primi cinque minuti abbiamo avuto migliaia di download, abbiamo superato i 100mila download. Ma il dato scientifico più rilevante lo otterremo quando raggiungeremo un milione di download” precisa Sala.

