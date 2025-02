Appuntamento con Società Editrice La Torre a Oblivion Fair

Società Editrice La Torre sarà presente a Oblivion Fair, la fiera dedicata alle declinazioni del fantastico, dell’horror e del weird che si svolgerà sabato 22 e domenica 23 febbraio 2025 presso la Città dell’Altra Economia, situata nel cuore del quartiere Testaccio a Roma.

Con la sua partecipazione alla prima edizione di Oblivion Fair, Società Editrice La Torre intende celebrare in maniera esclusiva la sua produzione legata alla letteratura del soprannaturale angloamericana, in particolare al weird e all’horror classico. Tra approfondimenti storici e nuove prospettive di studio, Società Editrice La Torre presenterà al pubblico il suo catalogo di autori classici e contemporanei all’insegna del fantastico e dell’irrazionale. Approfondimenti biografici, scritti inediti, analisi critiche, romanzi e racconti, per addentrarsi nei labirinti dell’impossibile.

- Advertisement -

Tra gli eventi in programma,

sabato 22 febbraio dalle 14.00 alle 15.00, presso la Sala Conferenze, si terrà un incontro a più voci sul tema Horror e Weird (affinità e divergenze tra) che vedrà la partecipazione di Adriano Monti Buzzetti Colella, autore del saggio Oscure radici. Delirio, morte e leggenda nell’albero genealogico di Howard Phillips Lovecraft che, mediante l’utilizzo di rare fonti giornalistiche d’e­poca, individua e suggerisce connessioni intriganti tra le atmosfere dello scrittore di Providence e le sinistre vicende di vari suoi antenati e consanguinei.

Ricco anche il calendario degli ospiti.

Sabato 22 prenderanno posto allo stand di Società Editrice La Torre Adriano Monti Buzzetti Colella e Gianfranco de Turris, giornalista, saggista e scrittore, tra i maggiori studiosi di letteratura del fantastico in Italia, mentre domenica 23 sarà la volta di Sebastiano Fusco, saggista e traduttore, considerato uno dei maggiori esperti di H.P. Lovecraft. Amichevole ma occasionale, invece, la partecipazione di Pietro Guarriello, saggista ed editore, curatore di numerose riviste e opere dedicate alla letteratura del fantastico e del soprannaturale, che sarà presente a Oblivion Fair con un proprio stand.

- Advertisement -

Un’occasione unica per tutti i lettori del lato oscuro di Società Editrice La Torre di immergersi nelle atmosfere cupe e suggestive del suo catalogo e incontrarne i principali autori.