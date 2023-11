Auto, questo pulsante nascosto ti riscalda la macchina in soli 5 minuti: premilo

Quando fa troppo freddo anche entrare in macchina diventa complicato. L’auto parcheggiata per ore, in aree poco soleggiate e a basse temperature può presentare dei problemi risolvibili soltanto con un riscaldamento generale del veicolo.

Solitamente riscaldare l’abitacolo in poco tempo non è facile, spesso occorre accendere il motore e attendere che la macchina si riscaldi, eppure esiste un pulsante in dotazione nell’auto di ultima generazione che porta calore alla macchina in pochi minuti. E’ un pulsante nascosto rappresentato da una spia che è decisamente difficile da definire. Solitamente non viene usato perchè ritenuto inutile, eppure scaldare l’auto quando fa molto freddo è davvero molto utile perchè facilita anche la guida.

Il sistema per scaldare l’auto in pochi minuti va applicato nei primi minuti del viaggio, poi è opportuno spegnerlo e lasciare acceso solo il climatizzatore. Il pulsante usato è quello del riciclo dell’aria, ma vediamo come: “... attivare l’aria condizionata e poi il pulsante classico del ricircolo dell’aria, impostando una temperatura verso i 22°C.” In tal modo l’aria di scalda in fretta.

Pulsante segreto per scaldare la macchina

Il metodo suggerito finalizzato a scaldare la macchina in pochi minuti va usato solo appena partiti, in seguito è opportuno non abusarne. Le conseguenza dell’eccessivo riciclo d’aria sono molto comuni: come la formazione della condensa sui finestrini oppure la possibilità di sonnolenza mentre si guida e infine possono ridursi i riflessi durante il viaggio.

Da rilevare che auto di ultima generazione attivano e disattivano questa funzione in modo automatico togliendo al guidatore l’onere di sospendere il riscaldamento auto quando non è più necessario.