Veicoli commerciali: come scegliere

Aziende e professionisti hanno spesso bisogno di avere a disposizione dei veicoli commerciali. Oggi il mercato propone una grande varietà di modelli, che si differenziano per le loro caratteristiche, come ad esempio la tipologia di motore o la grandezza del vano di carico.

Si tratta di una scelta che non deve essere in nessun modo sottovalutata. Acquistare un furgone che non risponde alle proprie necessità può rendere più difficoltoso lo svolgimento del proprio lavoro. Basta pensare a coloro che usano i propri veicoli commerciali per il trasporto di merci, e che per questo dovrebbero comprare dei mezzi spaziosi e voluminosi.

- Advertisement -

Continuate a leggere se volete saperne di più su questo settore.

Saper analizzare la scheda tecnica

Il nostro primo consiglio è quello di analizzare con grande attenzione la scheda tecnica di ogni modello, così da confrontare tra di loro le varie caratteristiche di ogni opzione. Nella nostra introduzione abbiamo citato la grandezza del vano di carico, uno dei parametri più importanti nel mondo dei veicoli commerciali. Un altro elemento da valutare è il peso massimo che il mezzo può sostenere.

- Advertisement -

In aggiunta a questi fattori suggeriamo di dare la giusta importanza alle caratteristiche del motore. Un buon furgone dovrebbe presentare un’elevata efficienza, in grado di garantire consumi che siano il più possibile bassi. Inoltre, oggi si possono comprare dei furgoni Full Electric, che hanno al loro interno un motore elettrico che non usa nessun tipo di carburante.

Confrontando tra di loro questi e altri aspetti si può determinare rapidamente qual è il modello che meglio si addice ai propri bisogni.

- Advertisement -

Cosa sono le flotte aziendali

A molte aziende non serve un solo furgone, ma al contrario hanno la necessità di avere a disposizione diversi mezzi, abbastanza da comporre una vera e propria flotta aziendale. Per organizzare nel dettaglio la propria flotta consigliamo di consultare direttamente le concessionarie, così da scoprire quali accordi sono disponibili. Negli ultimi anni si sono diffusi molto sia il noleggio a lungo termine che il leasing, formule molto apprezzate per la loro versatilità.

Durante la progettazione della flotta è essenziale cercare di capire di quanti furgoni si ha bisogno. Un numero inferiore alle proprie necessità potrebbe essere un problema, mentre esagerare potrebbe portare a una spesa più elevata di quanto sia in realtà necessario.

I pregi dei veicoli commerciali Full Electric

Una buona opzione potrebbe essere quella di affidarsi agli innovativi veicoli commerciali Full Electric. Un buon esempio è senza alcun dubbio Toyota PROACE. Questo furgone ha al suo interno un motore che offre ottime prestazioni, unite a una notevole autonomia. Nella versione con la batteria da 75 kWh si possono percorrere più di 300 km con una sola carica.

I furgoni elettrici sono la migliore soluzione per chi desidera entrare nel settore della guida a emissioni zero. Questi mezzi non emettono neanche la più piccola quantità di gas di scarico, e ciò è dovuto all’assenza di combustione al loro interno. Si tratta a tutti gli effetti di modelli eco-friendly.

In più si spende molto meno per spostarsi, un dettaglio molto interessante per le realtà imprenditoriali che sono alla ricerca di nuovi veicoli commerciali.