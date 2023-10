Autori ospiti, novità editoriali, eventi e attività per la manifestazione lucchese

Lucca Comics & Games 2023 si avvicina e Star Comics ha in programma una nutrita serie di appuntamenti e ospiti, oltre naturalmente a numerose novità editoriali per tutti i lettori e gli appassionati. Appuntamento in piazza Star Comics (piazzale Vittorio Emanuele) dove, oltre al padiglione, troverete anche uno stand interamente dedicato a GACHIAKUTA.

STAR COMICS X KIKKOMAN

Durante Lucca Comics & Games 2023, seguendo il claim “together” che caratterizza questa edizione, Star Comics ospiterà nel proprio padiglione alcuni partner.

Uno di questi sarà KIKKOMAN, il celeberrimo marchio giapponese di salsa di soia, ingrediente e condimento fondamentale nella cucina asiatica. Presso il corner Kikkoman ci saranno attività interattive e sampling. Inoltre, gli appassionati potranno ricevere in regalo un invito per il Cooking Show che si terrà venerdì 3 novembre alle 12:30 nell’area FoodMetti, presso le ex Scuderie Ducali nella centralissima P.zza San Romano (inviti disponibili fino a esaurimento).

GLI AUTORI OSPITI

Gli ospiti di punta di Star Comics non hanno bisogno di presentazioni. Hiro Mashima è un mangaka prolifico, con ben tre serializzazioni lunghe al suo attivo, ovvero RAVE – THE GROOVE ADVENTURE, EDENS ZERO e il grande successo degli anni Duemila, FAIRY TAIL, che ha segnato una generazione. Frank Miller è uno dei colossi del fumetto americano, le cui opere saranno d’ora in avanti pubblicate da Star Comics per il mercato italiano. La presenza del Maestro coincide anche con il venticinquesimo anniversario dell’iconico 300.

Federica di Meo sarà impegnata in numerose sessioni di firme per accompagnare il lancio del nuovo manga europeo ONEIRA, sceneggiato da Cab Ledoux.

Presente anche Mirka Andolfo, che dopo SWEET PAPRIKA presenterà la sua nuova opera come sceneggiatrice, PURR EVIL, insieme alla disegnatrice Laura Braga, un’altra personalità italiana del fumetto nota a livello internazionale.

Il duo formato da Emiliano Pagani e Daniele Caluri sarà a Lucca per firmare il volume 2 di NIRVANA, la serie crime-umoristica di culto.

Tra gli altri autori Astra presenti alla manifestazione troveremo Paolo Traisci, autore di ASSASSIN’S CREED VALHALLA, Andrea Broccardo e Barbara Nosenzo, rispettivamente disegnatore e colorista della trilogia sci-fi DEEP BEYOND, e infine Sualzo e Teo Musso, le menti dietro a BEER REVOLUTION.

Appariranno anche, in veste di “guest star”, Emilio Pilliu e Matteo Bussola. Gli autori, che per Star Comics hanno realizzato BACTERIA assieme a Paola Barbato, firmeranno il loro nuovo manga ZEROVENTI, edito da Einaudi ed eccezionalmente acquistabile anche al nostro padiglione.

LE NOVITA’ EDITORIALI

Numerosissime le novità editoriali presenti in fiera: si parte da 300, grandiosa opera storica di Frank Miller riproposta in numerose edizioni per celebrarne il venticinquesimo anniversario. Oltre alla REGULAR EDITION, dotata di un’illustrazione di copertina inedita realizzata per l’occasione, saranno disponibili anche una VARIANT EDITION con cover a “effetto tela” e fettuccia segnalibro, una LIMITED EDITION composta da 1000 copie numerate e la preziosa ULTRA LIMITED EDITION, in sole 100 copie, alcune delle quali saranno disponibili nel nostro padiglione!

Molteplici anche le pubblicazioni legate al maestro

Hiro Mashima: oltre al volume crossover MASHIMA HERO’S, che farà la gioia di tutti i fan, torna con una nuova edizione RAVE – THE GROOVE EDITION, di cui saranno disponibili a Lucca i primi due volumi. EDENS ZERO STARTER PACK sarà la migliore occasione per i nuovi lettori di scoprire l’opera sci-fi del maestro. Per concludere, ci saranno delle speciali VARIANT COVER EDITION di RAVE – THE GROOVE ADVENTURE n. 1, FAIRY TAIL n. 1 ed EDENS ZERO n. 1, che se affiancate formeranno un’unica, grande illustrazione.

Dalla Francia arriva il nuovo manga europeo ONEIRA, disegnato da Federica di Meo e sceneggiato da Cab. I lettori potranno scoprire, nel primo volume, un mondo dark fantasy dalle tinte gotiche dove gli incubi minacciano l’umanità.

Debutterà finalmente l’attesissimo HERE U ARE n. 1, il primo webcomic cinese di Star Comics.

Continua GACHIAKUTA con il volume 2, disponibile anche in una speciale VARIANT COVER EDITIONcon illustration card e un set di sticker in allegato.

Tutti i fan di ONE PIECE, infine, potranno “gustarsi” un eccezionale spin off che vede Sanji come protagonista: SANJI’S FOOD WARS! – SHOKUGEKI NO SANJI, dagli autori di Shokugeki no Soma.

TUTTI GLI EVENTI

Dalla carta al digitale… e ritorno: le nuove frontiere del fumetto con STAR COMICS e JUNDO

Mercoledì 1° novembre, ore 16:00, Chiesa di San Giovanni

Partecipano: Mirka Adolfo, Davide Caci, Lollo Carucci e Matteo Vesprini

Ci immergiamo nel mondo digitale delle opere di Mirka Andolfo! Ma non è tutto, cosa stanno pianificando gli altri tre Lollo Carucci, Davide Caci e Matteo Vesprini?

Ingresso libero fino a esaurimento post.

Cerimonia di premiazione Lucca Comics Awards

Giovedì 2 novembre, ore 19:30, Teatro del Giglio

Presenzieranno i maestri Hiro Mashima e Frank Miller.

Incontro con Frank Miller

Venerdì 3 novembre, ore 10:30, Teatro del Giglio

Partecipano: Frank Miller e Simone Bianchi

Uno dei più grandi fumettisti di sempre celebra i 25 anni del suo capolavoro 300 con un dialogo con l’amico e collega Simone Bianchi.

Informazioni sulle modalità di partecipazione saranno rese note in un secondo momento.

Talk Show con Hiro Mashima

Venerdì 3 novembre, ore 15:00, Teatro del Giglio

Informazioni sulle modalità di partecipazione saranno rese note in un secondo momento.

STAR COMICS MANGA COOKING SHOW

POWERED BY KIKKOMAN

Venerdì 3 novembre, ore 12:30, area FoodMetti (ex Scuderie Ducali, Piazza San Romano)

Partecipano:

Cristian Posocco (Star Comics), Ojisan (Accademia Italiana del Ramen)

In collaborazione con Kikkoman, Star Comics rende reali i piatti preferiti dai protagonisti dei manga più famosi. Lo chef Ojisan (Accademia Italiana del Ramen), sotto lo sguardo famelico di Cristian Posocco (Star Comics), realizza e spiega manicaretti iconici che tutti abbiamo imparato a riconoscere ma di cui molti ignorano i segreti e… il sapore!

Inviti disponibili fino a esaurimento, al corner Kikkoman in Piazza Star Comics.

Showcase con Hiro Mashima

Sabato 4 novembre, ore 10:00, Auditorium San Francesco

Performance di live drawing dal maestro Hiro Mashima.

Informazioni sulle modalità di partecipazione saranno rese note in un secondo momento.

A tutto manhua: HERE U ARE e l’evoluzione del mercato del fumetto cinese

Domenica 5 novembre, ore 10:30, Auditorium San Girolamo

Partecipano:

Claudia Calzuola, Lin Lin ed Eliana Cammarata

Come nasce il progetto HERE U ARE? Come si sta espandendo il mercato del manhua e il panorama BL? Ad approfondire questi temi ci saranno Claudia Calzuola (editor e curatrice della collana Queer di Star Comics), Lin Lin (esperta di lingua e cultura cinese, traduttrice di HERE U ARE) ed Eliana Cammarata (content creator appassionata di Boys’ Love e curatrice della pagina Forbiddenfruit_2.0).

Ingresso libero fino ad esaurimento posti.

Europa: terra di mangaka?

Domenica 5 novembre, ore 16:00, Auditorium San Girolamo

Partecipano:

Federica di Meo, Shinichi. Moderano: Lollo Carucci, Cristian Posocco

L’Europa può davvero essere considerata la terra dei mangaka? Veniamo a saperne di più con Federica di Meo (ONEIRA) e Shinichi (SHAMAN), mentre ci svelano la loro affascinante esperienza nella creazione dei loro manga.

Ingresso libero fino ad esaurimento posti.

LE ATTIVITÀ STAR COMICS

Gli appassionati potranno prendere parte a una caccia al tesoro dedicata alle opere di Hiro Mashima, in collaborazione con Star Shop e Dynit, con in palio un lanyard realizzato per l’occasione. Sempre a tema Hiro Mashima, ci sarà una slot machine che permetterà di vincere dei gadget esclusivi.

All’ingresso del padiglione Star Comics sarà possibile ammirare una mostra dedicata a ONEIRA, realizzata con la collaborazione della disegnatrice Federica Di Meo e dell’editore francese Kana.

Non mancheranno le attività dedicate a GACHIAKUTA: oltre alla slot machine, saranno disponibili un tiro a segno e uno speciale photobooth per scatti memorabili in compagnia dei personaggi della serie.

Tutte le news e le informazioni utili relative alla nostra presenza a Lucca Comics & Games 2023 sono disponibili anche sul pratico minisito http://lucca.starcomics.com/ !