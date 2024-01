Capodanno: cosa devi fare per avere tanta fortuna?

Ancora poche ore per festeggiare il Capodanno, la fine dell’anno tanto attesa da tutti. Festeggiare la notte di San Silvestro è per chiunque una tradizione, gli auguri per l’anno nuovo che giunge e che porti nuova serenità e felicità. Ma sapete che esistono delle tradizioni porta fortuna anche la notte di Capodanno? Scopri le più importanti leggendo l’articolo.

Capodanno: come ci si prepara ad affrontare la notte più lunga dell’anno ?

Ma soprattutto quali sono le tradizioni considerate di buon augurio a cui non si può rinunciare e che vanno rispettate secondo usi e tradizioni del territorio di riferimento. A parte l’esaltazione culinaria della realizzazioni tipica d’alcuni piatti tipici di questa amata festività esistono alcuni comportamenti che si tengono proprio in occasione di Capodanno da cui non si può prescindere.

Sulle tavole degli italiani troveremo melograno, ma anche lenticchie, frutta secca e uva immancabile poi il cotechino da gustare dopo la mezzanotte.

Comune a tutte le regioni, must fashion di questa particolare e festosa notte è la tradizione d’indossare lingerie rossa, un cult che contagia soprattutto l’universo femminile ma che da qualche anno è apprezzato anche dagli uomini. Come mai il rosso? Perchè durante il Medioevo si pensava che il drappello rosso respingesse gli spiriti maligni.

Capodanno 2024, soldi in tasca e incontri speciali

E’ di buon auspicio anche uscire di casa il 1 Gennaio con dei soldi in tasca e allo stesso modo porta fortuna incontrare delle persone anziane o dell’altro sesso che simboleggiano prosperità e anche longevità.

In passato in alcune regioni del centro Italia era uso gettare dal balcone i cocci vecchi che rappresenta un modo per lasciarsi alle spalle i problemi dell’anno appena chiuso.

Infine anche in Italia negli ultimi decenni è stata acquisita una tradizione d’origine nordica resa popolare da Dickens nella seconda metà dell’800: stiamo parlando del bacio sotto il vischio, pianta sempre verde, che simboleggia un amore duraturo e sincero.