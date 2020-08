Chi ha inventato il perizoma e per quale motivo

Già gli antichi egizi utilizzavano il perizoma, capo che nasce per dare maggiore comfort ai lottatori e agli uomini in generale

Il perizoma è un capo di biancheria intima molto sexy utilizzato dalle donne sia per una questione di comodità, sia per sedurre. Infatti, alle donne piace molto il perizoma, essendo un intimo che permette di mettere in risalto il lato b, ma non solo, è utilizzato anche per evitare che i segni dello slip siano visibili sotto ad alcuni abiti attillati o molto chiari.

Chi ha inventato il perizoma?

Già gli antichi Egizi utilizzavano il perizoma maschile, realizzato in fibre vegetali oppure in pelle animale. Molto tempo dopo si diffuse tra i micenei nella seconda metà del 1500 a.C in seguito tra i lottatori di sumo, che continuano ad utilizzarlo ancora oggi. Bisogna arrivare addirittura al 1939 per essere utilizzato da parte di una donna: Jennie Lee, una famosa ballerina di burlesque di quei tempi, lo indossò durante il The World’s Fair per mettere in mostra il suo lato B, secondo i desideri del sindaco di New York Fiorello La Guardia.

È negli anni ’60 che il perizoma si diffuse poi a macchia d’olio tra il pubblico femminile. Nel 1975, anche le donne di spettacolo rimasero affascinate dall’indumento provocante: così sia Lisa Taylor che Jerry Hall decisero di utilizzarli in spiaggia, destando scandalo. Cher negli anni ’80 contribuì ancora di più alla diffusione della moda del perizoma, indossandolo nel video del suo brano “If I Could Turn Back Time”. Certo, i tempi in questione sono passati da un pezzo, ed indossare questo particolare slip non è più associato allo scandalo.

Il motivo dell’invenzione del perizoma

Non tutti sanno, però, che il perizoma è nato per un utilizzo prettamente maschile, e solo in seguito si è diffuso anche tra le donne. Questo particolare slip aveva una specie di conchiglia sulla parte anteriore, e gli uomini che lo utilizzavano erano in genere dei combattenti, dato che in questo modo proteggevano i loro genitali. Insomma il capo d’intimo in questione è nato per una finalità completamente diversa.

