Chi sono gli uomini più ricchi del mondo?

Jeff Bezos è attualmente l’uomo più ricco del mondo: attualmente il suo patrimonio avrebbe superato la soglia dei 200 miliardi di dollari, stando a quanto riportato da Bloomberg Billionaires Index. Il suo patrimonio, secondo Forbes, sarebbe l’equivalente dell’ 1% del PIL americano. Seguono Bill Gates con un patrimonio stimato di 124,3 miliardi (che fino a poco tempo fa poteva vantare il primato che ad oggi è di Bezos a tutti gli effetti), e Mark Zuckerberg, il re dei social network con 114,7 miliardi. Fuori dal podio dei più ricchi si trova Elon Musk, che è “solo” quarto, vantando un patrimonio di 101,1 miliardi.

Il boom di Amazon durante la pandemia

Sicuramente a contribuire al patrimonio esorbitante di Bezos è stata la pandemia, che ha incrementato in modo vertiginoso le vendite di Amazon (che ha introdotto da poco anche la possibilità di consegna programmata). Le persone, non potendo uscire di casa, si sono dedicate agli acquisti online prediligendo il colosso dell’e-commerce sul quale è possibile trovare davvero di tutto. Ciò ha permesso al sito di accrescere la sua capitalizzazione, registrando un utile netto di 5,2 miliardi di dollari. Gli introiti di Bezos però non derivano esclusivamente dalla piattaforma di shopping su internet, ma anche dalle azioni che possiede del Washington Post e della società spaziale Blue Origin.

Bezos, però, non è stato l’unico a veder accresciuto il suo patrimonio durante la pandemia. Anche gli altri “Paperoni” della classifica hanno riscontrato un incremento della propria ricchezza. Ciò è avvenuto nonostante la grave crisi che ha colpito l’America come tantissimi altri stati, dovuta alla perdita del lavoro di tantissimi soggetti per colpa della pandemia da Covid. Ciò ovviamente ha accresciuto ancora di più le disuguaglianze di reddito e il malcontento da parte degli Americani. Per Musk, ad esempio, l’incremento sarebbe stato addirittura del 228%.