Ci sono cibi da evitare in friggitrice ad aria? La risposta definitiva te la diamo noi

La friggitrice ad aria è un’alternativa più sana alla tradizionale friggitrice ad olio, in quanto permette di friggere i cibi con meno olio e senza il rilascio di sostanze nocive per la salute. Ma anche con la friggitrice ad aria esistono alcuni alimenti che sarebbe meglio evitare? Oppure limitare per mantenere uno stile di vita sano ed equilibrato?

Esistono alimenti da evitare in friggitrice ad aria?

Sembrerebbero essere 6 gli alimenti da non inserire nella friggitrice ad aria, lo scrivono alcuni articoli pubblicati sul web, spiegando i motivi e perchè è meglio non cuocerli con la friggitrice ad aria. Riportiamo in breve le affermazioni dei siti web.

Pesce impanato: non si cucina in friggitrice ad aria a causa della panatura esterna, la quale cuoce in maniera non omogenea all’interno dell’apparecchio;

non si cucina in friggitrice ad aria a causa della panatura esterna, la quale cuoce in maniera non omogenea all’interno dell’apparecchio; Pastella liquida: non va usata per friggere per via della fuoriuscita di fumi nocivi;

non va usata per friggere per via della fuoriuscita di fumi nocivi; Verdure a foglie: c’è il rischio di farle bruciare poiché si tratta di alimenti delicati

c’è il rischio di farle bruciare poiché si tratta di alimenti delicati Formaggi a pasta molle : la mozzarella, per esempio, cucinata in friggitrice ad aria, potrebbe ingolfare il motore e causare danni.

: la mozzarella, per esempio, cucinata in friggitrice ad aria, potrebbe ingolfare il motore e causare danni. Pollo, pollame e tacchino : una carne delicata che tende a scurirsi, per questo è meglio non cucinarla nella friggitrice dato che potrebbe rivelare una cottura non omogenea

: una carne delicata che tende a scurirsi, per questo è meglio non cucinarla nella friggitrice dato che potrebbe rivelare una cottura non omogenea Mele e pere: meglio tagliarle in piccole quantità poiché questo tipo di frutta potrebbe scoppiare e danneggiare la friggitrice ad aria.

È vero che questi alimenti non si possono cuocere in friggitrice ad aria?

Pollo

Assolutamente falso. Il pollo è uno degli alimenti più utilizzati in friggitrice ad aria, sono migliaia le ricette per prepararlo in modo perfetto. Se proprio vogliamo dirla tutta è solo il pollo intero a essere messo in discussione poichè alimenti di grandi dimensioni potrebbe non ottenere una cottura perfetta all’interno, cosa che però non avviene se si segue alla lettera la nostra ricetta del pollo intero cotto in friggitrice ad aria. Quindi dato che cuciniamo spesso il pollo vi possiamo assicurare che viene benissimo anzi meglio della rosticceria.

Il pesce impanato

Secondo alimento da non inserire in friggitrice ad aria sarebbe il pesce panato. Ora ci chiediamo perchè no? Abbiamo preparato tanti tipi di pesce con panatura, per esempio gli anelli di calamari, il baccalà fritto o fritture miste, ed i risultati sono stati perfetti. La panatura è rimasta intatta, croccante e dorata. Bisogna solo seguire bene le ricette e il procedimento, quei piccoli trucchi che faranno la differenza.

Pastella liquida

I cibi in pastella sono difficili da cuocere in friggitrice ad aria se li mettiamo direttamente nel cestello, su questo non ci piove. È naturale che la pastella cola sotto e succederebbe un pasticcio. Ma con un semplice trucco anche i cibi in pastella come le frittelle in pastella si possono cuocere in friggitrice ad aria. Un foglio di carta forno con un pò di olio spray, una pastella più densa e un ulteriore barbatrucco è quello di congelare l’alimento in pastella prima della cottura.

Mele e Pere

È vero che le mele e pere tendono a spaccarsi durante la cottura in friggitrice ad aria, per rimediare basterà togliere il torsolo prima di cuocerle nel cestello.

Verdure a foglia verde

Se utilizzate direttamente in foglie è quasi sicuro che bruceranno, ma utilizzandole per realizzare degli involtini ripieni e irrorandole con dell’olio cucinerete delle delizie da leccarsi I baffi. Per esempio le chips di cavolo in friggitrice ad aria, se impostate i minuti e gradi esatti otterrete un contorno delizioso.

Mozzarella e formaggi

Al momento ho realizzato migliaia di ricette con l’ingrediente mozzarella e formaggi vari, ma non ho mai visto la mia friggitrice ingolfarsi. Mozzarella panata, sulla pizza, nella pasta, formaggi fonduti, come si vogliano utilizzare non ho riscontrato nessun danno al motore. Se poi si va a posizionare il formaggio a contatto con la resistenza ( cosa quasi impossibile e direi anche assurda ) allora qualche inconveniente si avrebbe per la pulizia.

Alcuni cibi possono danneggiare la friggitrice ad aria se le modalità di cottura sono errate, o ancor peggio, possono essere nocivi per la salute, nel momento in cui vengono cucinati in modo errato. Bruciare un alimento fa sempre male, si perché anche in friggitrice ad aria si può bruciare il cibo se sbagliate temperature e minuti, ecco perché a metà cottura dovete tirar fuori il cassetto e controllare l’alimento, oppure scrollare il cestello ecc.

Consigliamo sempre di seguire le istruzioni del libretto allegato a questo elettrodomestico. In linea generale, è importante mantenere uno stile di vita sano ed equilibrato e limitare il consumo di alimenti ad alto contenuto di grassi e calorie, anche quando vengono cucinati con la friggitrice ad aria.

