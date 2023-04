Cina, sale la tensione con Taiwan: usati 91 aerei e 12 navi per esercitazione nello Stretto

Sale la tensione tra Cina e Taiwan con Pechino che nella giornata di lunedì ha completato un esercitazione militari presso lo stretto dell’Isola compiuta attraverso l’ingente uso di navi e aerei da guerra. Shi Yi, portavoce del comando del teatro orientale dell’Esercito popolare cinese, ha affermato sulla piattaforma WeChat che l’esercito cinese ha completato la sua missione dalla durata di due giorni con successo.

Secondo il portavoce, in questo momento le forze cinesi hanno dimostrato le loro capacità di interoperabilità e sono pronte per un vero conflitto militare. “L’Eastern Theatre Command è pronto per il combattimento ed è in grado di combattere in qualsiasi momento“, afferma il portavoce ricordando anche che nelle ultime ore, nelle vicinanze dell’Isola Spratly, rivendicata da Pechino, un cacciatorpediniere Uss Milius ha violato le acque territoriali cinesi.

Il ministero della Difesa di Taiwan ha rilevato la massiccia presenza cinese e tramite un comunicato ha riferito che, malgrado la fine ufficiale dell’esercitazione, i militari dell’Eastern Theatre Command sono pronti a non allentare la loro presenza nello Stretto di Taiwan. Il ministero ha inoltre confermato che Pechino ha usato per l’esercitazione 12 navi da guerra e 91 aerei da combattimento che dimostrano la capacità militare dell’esercito di cui Xi Jinping è il direttore della Commissione centrale.