Cinque fumetti da regalare a Natale

Siete ancora indecisi su cosa regalare a Natale? Non avete ricevuto la letterina di Babbo Natale? Vi consigliamo 5 fumetti che troverete sicuramente in tutte le librerie d’Italia.

Volete andare sul sicuro? Momenti straordinari con applausi finti è il fumetto che fa per voi.

Il ritorno al fumetto di Gipi con l’opera più toccante, intensa, complessa e graficamente sconvolgente della sua carriera. Un racconto universale che parla al cuore di ogni lettore.



“Quindi è così? Succede così? Si diventa così quando si cresce?”

Momenti straordinari con applausi finti è la storia di un figlio, abituato a far ridere il pubblico con il sarcasmo dei suoi monologhi, che si ritrova al capezzale della madre senza sentimenti né parole. Quella di un gruppo di cosmonauti, in viaggio da millenni da un pianeta all’altro, che si scoprono persi in un vicolo buio e cieco.

Di un uomo delle caverne e di un grido, primordiale e disperato, che riecheggia nelle orecchie e chiede di essere decifrato.



Le linee narrative si intrecciano e i piani temporali si sovrappongono, in un crescendo di emozioni che incalzano pagina dopo pagina. Gipi si immerge in quella zona oscura dove si nascondono le immagini che credevamo perse: grumi di memoria che non soltanto sono al centro di questo racconto, ma sono anche il motivo per cui è nato il linguaggio a fumetti.



Un resoconto limpido e avventuroso, corrosivo e comico, spietatamente onesto, che fa di questo libro un classico istantaneo.

Autore: Gipi

Titolo: Momenti straordinari con applausi finti

Collana: Coconino Cult

Numero pagine: 176, a colori, formato 21,5 x 29 cm, cartonato

ISBN: 9788876185236 Prezzo: 24 euro

Cercate qualcosa dallo stile ironico e pungente ?

Ecco l’incredibile viaggio dell’astronauta Fortunato alla scoperta della Luna, cento anni dopo il primo, leggendario, passo di Neil Armstrong. Con lui, il misterioso Mister Mask, imprenditore spaziale: una delle incarnazioni derivate dal più famoso personaggio di Leo Ortolani, il supereroe Rat-Man. Insieme scopriranno che esistono molti modi per lasciare un’impronta nella storia dell’umanità. Tornare sulla Luna, senza scappare dalla Terra.

Editore: Feltrinelli

Autori: Leo Ortolani

Collana: Feltrinelli Comics

Pagine: 240

EAN: 9788807550287

Prezzo: € 20,00

Siete più interessati a qualcosa in equilibrio tra il serio e il faceto?

La Scuola Di Pizze In Faccia Del Professor Calcare è l’opera giusta per voi

Questa nuova raccolta di storie di Zerocalcare, precedentemente apparse sul suo blog, su Wired, su Best Movie, su Repubblica, l’Espresso e altrove, è la più corposa della sua produzione editoriale. Corredata da un preciso sommario cronologico, è impreziosita anche da una nuova storia inedita in tre parti, per un totale di venticinque pagine, in cui l’autore di Rebibbia riflette sul necessario equilibrio tra il suo narrare più impegnato e quello più dégagé. Un libro ricchissimo di contenuti, una raccolta sorprendente.

ISBN: 978-88-3273-325-9

Colore o B/N: Bianco e nero

Autore: Zerocalcare

Prezzo: 22,00€

Formato e rilegatura: Cartonato 17 x 24

Pagine: 304

Amate le serie TV? Watchmen è sicuramente una delle serie cult del 2019

Quindi Watchmen l’innovativa serie di Alan moore e di Dave Gibbons, in formato deluxe è il regalo giusto. Questo volume presenta le pagine ricolorate, in alta qualità, usate per l’edizione americana Watchmen: The Absolute Edition con materiale extra e l’introduzione di Dave Gibbons.

Genere Fumetti supereroi

Fumetti supereroi Prezzo: € 56,50

€ 56,50 Editore: Lion

Lion Pagine: 416

416 Formato: rilegato, Illustrato

rilegato, Illustrato Traduttori: Leonardo Rizzi

Leonardo Rizzi EAN: 9788829304684

Per concludere andiamo sul Classio

Come scrive Davide Bonelli nell’introduzione, Tex l’inesorabile è «una storia importante, di quelle che costituiscono, per una serie a fumetti, un punto d’arrivo, un passo in avanti, un nuovo, futuro termine di paragone, ma anche – se mai ce ne fosse bisogno – la conferma definitiva della grandezza di un autore».

Soggetto: Mauro Boselli

Sceneggiatura: Mauro Boselli

Disegni: Claudio Villa

Copertina: Claudio Villa

Formato: 27,5×37, b/n

Pagine: 240

ISBN code: 978-88-6961-471-2

Prezzo 34,90 euro