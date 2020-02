Classifica Serie A: sfida aperta tra Juventus, Lazio e Inter

Dopo 24 giornate di campionato, la classifica Serie A 2019/2020 si fa sempre più interessante. La corsa alla conquista dello scudetto è ormai delineata, c’è una sfida aperta tra Juventus, Lazio e Inter. Le tre compagini infatti si contendono la prima posizione, a suon di gol e risultati. In fuga invece l’Atalanta, che ha allungato di 6 punti sulla Roma, assicurandosi così, momentaneamente, il quarto posto. Grande lotta anche per la sesta posizione e per la zona retrocessione, con pochi punti di distacco tra i vari club.

Classifica Serie A: Sarri, Inzaghi e Conte lottano per lo scudetto

Il campionato è ancora lungo e, sicuramente, gli altri appuntamenti tra competizioni europee e italiane, potrebbero far rallentare la corsa delle tre squadre. La Juventus, in questo momento prima da sola, è infatti impegnata su tutti e 3 i fronti (Ottavi di Champions, semifinale di Coppa Italia e campionato), la Lazio ha il vantaggio, e lo svantaggio, di avere soltanto il campionato e farà di tutto non solo per ritornare in Champions League ma per provare ad agganciare i bianconeri e toglier loro il trono della Serie A.

I nerazzurri se la stanno giocando al meglio, sebbene gli infortuni e la squadra corta stiano causando dei rallentamenti. Gli uomini di Antonio Conte dovranno far fronte anche all’Europa League, in cui cercheranno di avanzare per raggiungere un traguardo importante.

Classifica completa

Non c’è soltanto la sfida scudetto ma anche la gara, a suon di gol, tra Cristiano Ronaldo, Ciro Immobile e Romelu Lukaku. I tre occupano infatti le prime posizioni nella classifica marcatori, dove però l’attaccante numero 17 della Lazio dimostra di essere in grande forma, con 26 reti in 24 partite. A quota 20 sigilli il portoghese e infine Lukaku con 17 gol.

A concludere la 24esima giornata di Serie A, c’è il match tra Milan-Torino Lunedì 17 Febbraio ore 20:45 allo Stadio San Siro di Milano.

Dopo tanti scontri già importanti, ecco che la classifica mostra il grande stato di forma e di fiducia delle venti squadre del campionato: