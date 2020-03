Clizia Incorvaia: “Sono innamorata di Paolo, e anche lui lo è”

Intervistata dal Novella 2000 Clizia Incorvaia ha confermato d’essere molto innamorata di Paolo Ciavarro ed è certa che anche lui lo è. L’influencer è in attesa che il giovane esca dalla casa per potersi vivere fuori, lontano dalla telecamere e continuare la loro conoscenza appena iniziata nella casa del Grande Fratello Vip.

Clizia ha rivelato d’aver paura che una volta usciti non potranno vedersi subito a causa della quarantena, ma lei lo aspetterà il tempo che è necessario. Nell’intervista l’Icorvaia ha anche detto che nella casa ci sono stati solo baci e niente più: “Ci siamo conosciuti dentro la casa, ci siamo dati solo baci, non siamo neanche stati una volta insieme, è un tipo d’amore che oggi neanche i ventenni vivono. La prima cosa, appena Paolo uscirà, sarà un rapporto di coppia normale, senza essere spiati dalle telecamere. Ci vivremo in tutti i sensi, sia fisico, sia psicologico.”

L’ex gieffina non ha nascosto d’aver instaurato un bellissimo rapporto con Eleonora Giorgi, mamma di Paolo, volevano anche incontrarsi ma poi hanno preferito aspettare l’uscita del giovane, prima devono conoscersi loro e poi il resto dei famigliari.

Clizia Incorvaia: “Il rapporto con Francesco Sarcina oggi è migliorato”

Clizia Incorvaia ha parlato anche del rapporto che ha adesso con Francesco Sarcina, suo ex marito e padre di Nina sua figlia, una relazione che oggi sta diventando civile e meno astiosa: “Ora diciamo che la ferita si sta rimarginando. Quando sei carico d’amore vedi le cose più serenamente, non pensi al male passato, hai solo voglia di vivere la bellezza del presente…” Clizia ci tiene poi a dire che con l’ex marito non parla della sua vita privata quindi non gli ha chiesto cosa pensa di Paolo Ciavarro, certa che conosce bene la situazione.