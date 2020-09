Come rendere piacevole il viaggio in macchina per le vacanze

Affrontare un viaggio lungo diverse ore per raggiungere la tanto desiderata destinazione per le vacanze è qualcosa che mette a dura prova la resistenza di molti. Il tragitto in macchina viene infatti spesso considerato un male necessario, qualcosa che bisogna affrontare a malincuore prima che inizi la vera vacanza.

Cosa si può fare per rendere il tragitto in macchina parte integrante della propria vacanza?

Sicurezza e comodità

Innanzitutto bisogna partire con la tranquillità di aver fatto tutto il possibile perché la macchina non ci faccia brutte sorprese. E’ un po’ l’incubo delle famiglie che partono per la villeggiatura quello di rimanere bloccati per strada sotto il sole cocente con la macchina carica di bagagli.

Un controllo effettuato dal nostro meccanico di fiducia ci permetterà di partire più tranquilli. Anche aggiungere una copertura assicurativa che garantisca il soccorso stradale, una macchina sostitutiva ed il pernottamento in albergo può aiutarci ad affrontare il viaggio più rilassati.

Che dire della comodità. Stare seduti per diverso tempo può mettere a dura prova i nostri muscoli, oltre che i nostri nervi. Utilizzare un cuscino per da viaggio che avvolge il collo e sostiene la testa può rendere molto più piacevole la nostra permanenza in macchina.

Anche i più piccoli devono essere necessariamente messi in condizione di viaggiare comodi ed in piena sicurezza. Su migliorseggiolinoauto.it si possono trovare recensioni e prezzi di diversi seggiolini, per scegliere quello più adatto a nostro figlio.

Come trascorrere il tempo

Parliamo ora di cosa possiamo fare per occupare il tempo. Se siamo amanti della musica, non possiamo fare a meno di preparare una playlist con i pezzi che più ci piacciono. Cantare a squarciagola senza paura di stonare è un ottimo metodo per entrare in modalità vacanza!

Visto che ognuno ha i suoi gusti in fatto di musica, potremmo includere nella nostra scaletta musicale anche le canzoni preferite dagli altri compagni di viaggio.

La lettura di un bel libro è anche un ottimo modo per trascorrere il tempo. Scegliamo un libro avvincente, la cui trama ci tenga incollati alle pagine e che ci trasporti fuori dal tempo. In men che non si dica saremo arrivati a destinazione!

Se partiamo con sufficiente anticipo possiamo anche sfruttare il viaggio per fermarci a visitare velocemente qualche luogo di interesse presente sul nostro percorso.

Un’altra idea potrebbe essere quella di effettuare qualche semplice gioco che tenga attiva la mente. Qualche esempio? Potremmo menzionare il nome di un attore famoso e poi a turno dire il nome di un film o di una serie a cui ha partecipato. Successivamente chi è di turno deve menzionare il nome di un altro attore presente in quel film, e così via. Perde chi ripete un nome già detto.

Considerare il proprio tragitto in macchina come l’inizio della propria vacanza ci permetterà di godere al massimo anche di questi momenti trascorsi in compagnia dei nostri familiari o dei nostri amici.