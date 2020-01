Concorso con Burn, vinci un viaggio in Croazia di 5.000 euro

Tenta la fortuna con Burn, per vincere un incantevole viaggio in Croazia

Vuoi vincere un viaggio in Croazia? É iniziato il concorso con Burn, in palio un mega viaggio da sogno di ben 5.000€

Come partecipare al concorso Burn per vincere un viaggio in Croazia

Il concorso a premi denominato “Vai in Croazia con Burn”, mette in palio un premio da sogno. Per partecipare bisogna acquistare 1 lattina di Burn nel formato da 250 ml, presso gli Ipermercati, Supermercati, Superstore, Superette o Discount. É possibile partecipare anche con l’acquisto di prodotti presso i punti vendita autostradali che hanno la promozione.

Regolamento per partecipare al concorso Burn

Collegati a questa pagina registrati e carica i dati dello scontrino per provare a vincere un viaggio per due persone in Croazia del valore di 5.000€. Il concorso é valido dal 01 Gennaio 2020 fino al 31 Marzo 2020 come da regolamento. Conserva lo scontrino in originale.

Il premio comprende

E’ previsto n. 1 premio durante estrazione finale costituito da:

Un buono viaggio-soggiorno per 2 persone maggiorenni in

Croazia, da utilizzare in data fissa che verrà comunicata per

tempo al vincitore (presumibilmente nel mese di luglio 2020).

Il buono comprende:

volo aereo a/r da Milano o Roma a Spalato

n. 1 pernottamento in hotel di minimo 3 stelle in camera doppia

trasferimenti a/r dall’aeroporto all’hotel

trasferimenti a/r dall’hotel al porto per imbarcarsi sullo yacht

n. 7 pernottamenti in yacht in camera doppia

n. 2 goodie bag Burn

trasferimenti dal porto all’aeroporto

eventuale aumento per maggiorazione del costo carburante

bagaglio a mano

assicurazione bagaglio

Per maggiori informazioni consulta il regolamento completo a questa pagina.

Croazia un paradiso da visitare

Croazia Plitvice

La Croazia é un paradiso da visitare, un luogo con mille isole e coste incantevoli. Il clima che la caratterizza é tra il continentale, mediterraneo e montano. Un luogo spirituale e culturale, con enormi patrimoni storici e bellezze naturali.

Uno dei tanti posti incantevoli é il parco Nazionale dei Laghi di Plitvice si trova tra Zagabria, capitale della Croazia e Zara in Dalmazia. Il luogo é incantato, formato da 16 laghi e da sorgenti sotterranee. Per chi si reca in Croazia é una tappa da non perdere.